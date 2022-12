BRASÍLIA - Filho do senador Renan Calheiros, um dos principais caciques do MDB, o ex-governador de Alagoas e futuro ministro dos Transportes, Renan Filho, prometeu modernizar os novos contratos de concessão para atrair o capital privado para o setor.

Ele disse que vai trabalhar de forma integrada com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para destravar o que classificou como um dos principais gargalos para o crescimento do País – a infraestrutura de transportes da produção nacional.

Renan Filho apresentou suas credenciais para comandar o novo ministério: “Somos pequeninos, mas segundo a Confederação Nacional dos Transportes, Alagoas tem as melhores rodovias do Brasil e foi o primeiro Estado a ultrapassar São Paulo, que sempre liderou o ranking”.

Renan Filho (PMDB) é herdeiro político de Renan Calheiros em Alagoas

Ele também citou a reforma que empreendeu para o saneamento das finanças do Estado de Alagoas, que tinha uma das piores notas no ranking do Tesouro Nacional sobre a sustentabilidade das contas dos governos regionais.

Ferrovias

No ramo das ferrovias, Renan Filho afirmou que o modelo atual não está atraindo o capital privado. Ele acenou com mudanças para desenvolver as ferrovias, mas descartou subsídios do governo federal. “No mundo todo, as ferrovias foram construídas a partir de recursos públicos. O problema é que no mundo de hoje já não tem recursos públicos para construir ferrovias como foi feito no passado, então temos de levar isso em consideração, fazer uma análise histórica e ver como enfrentar esse desafio”, afirmou.

A receita dele: qualificar a necessidade do setor privado e a entrada do governo para deixar o modelo de pé. Assim como Simone Tebet não queria ir inicialmente para o Ministério do Planejamento, Renan Filho não esconde que o seu desejo era a vaga que irá, justamente, para a senadora. O MDB, partido dos dois, no entanto, indicou Renan Filho para Transportes, considerada uma pasta finalística mais atraente.

Renan foi ontem para o anúncio de ministros feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afiado nos temas. Citou pesquisa da CNT, que apontou que 66% das rodovias do País são ruins ou péssimas.

Para ele, o Brasil precisa modernizar os novos contratos de concessão, fazer mais Parcerias Público-Privadas (PPPs) e olhar para a agenda internacional. Sobre a revisão de contratos antigos, foi mais cauteloso nas respostas. Disse que não é contra a revisão, mas pediu calma: “Tem de olhar com muita calma. Quando o governo quer rever contratos, todo mundo é contra; e quando o setor produtivo quer rever contratos, a defesa é mais ampla.”

Adversário político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o futuro ministro prometeu deixar os “problemas de paróquia” no Estado.