Renner expande modelo de loja sustentável para Estado de São Paulo

A sustentabilidade no mundo dos negócios já é uma realidade nas grandes empresas, com pressões por boas práticas socioambientais levando a uma revisão nos modelos de atuação. No mundo da moda, um dos destaques é a Lojas Renner, que avança a passos largos para atingir suas metas de sustentabilidade para 2030, que incluem construir um modelo de negócio circular, regenerativo e de baixo carbono. Como parte do compromisso, a Renner está inaugurando a terceira loja circular e já planeja uma quarta unidade. Esses e outros esforços da varejista são reconhecidos pelo mercado e a credenciaram para participar pela primeira vez da COP-27, encontro que ocorreu no início de novembro, no Egito.

A Renner inaugurou em 30 de novembro, em São Vicente, no litoral de São Paulo, sua primeira loja na cidade e a terceira da rede dentro do conceito de economia circular, que propõe o uso mais racional de recursos naturais e a priorização de insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. A varejista já tem lojas circulares no Shopping Rio Sul e no ParkJacarepaguá, ambas na cidade do Rio de Janeiro.

A ampliação das lojas circulares na rede é parte da jornada de sustentabilidade que a Renner já percorre há anos. Desde a construção até sua operação, a loja foi pensada com o objetivo de minimizar danos ao meio ambiente, utilizando materiais recicláveis ou menos impactantes, como piso feito com porcentual de material reciclado. Os resíduos de obra passaram a ter até 75% do seu volume enviado para reaproveitamento ou reciclagem. O mobiliário circular é 43% mais leve, com redução no uso de materiais. A fachada da loja não tem vitrine, o que leva a uma redução de 95% no uso de MDF e gesso e de 49% no uso de vidro.

Loja inaugurada em São Vicente está dentro do conceito de economia circular, que propõe o uso mais racional de recursos naturais

O reaproveitamento de resíduos é um dos principais pilares da economia circular. Na loja de São Vicente, por exemplo, foram reaproveitados resíduos da obra como papel, plástico, metal, entulho, gesso e madeira, alguns na própria unidade como madeiras de pallets para reforço dos provadores, e reutilização de sobras de drywall para fechamentos de paredes. Ainda neste ano a varejista tem no radar a inauguração de mais uma loja circular no Estado do Rio de Janeiro.

Outra iniciativa recente da Renner que reforça o compromisso com a economia circular foi a aquisição do Repassa, uma plataforma online de revenda de roupas, calçados e acessórios que estimula o consumo consciente, prolongando a vida útil de até 70% das roupas. Nas lojas circulares da Renner, haverá coletores das Sacolas do Bem do Repassa em que os clientes podem deixar peças usadas para serem vendidas.

Como parte do esforço global para debater soluções para o meio ambiente, a Renner participou pela primeira vez da COP-27, reunião anual em que se decidem os assuntos relacionados à Convenção do Clima da ONU. A empresa marcou presença em painéis sobre boas práticas ESG e sobre tecnologias inovadoras para construção de uma moda mais sustentável.