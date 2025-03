Análise | Republicanos para Trump: É possível repensar essa questão das tarifas, por favor?

Eles dirão que acreditam em Trump, o homem (leia-se: se não necessariamente na política). Eles descreverão desapaixonadamente a estratégia de Trump (sem necessariamente endossá-la). Ou simplesmente não dirão nada (e apenas esperarão que todo o assunto desapareça).

Mas, no caso das tarifas de Trump, ora em vigor, ora suspensas, numa dança vertiginosa - especialmente aquelas sobre Canadá e México -, os republicanos estão, em grande parte, se desvinculando do presidente, ainda que suavemente. As observações sobre tarifas marcam uma mudança sutil, e em grande parte retórica, para os republicanos, que tipicamente vão ao extremo para parecerem alinhados com o presidente. E elas falam de quão não ortodoxas têm sido as políticas econômicas de Trump, mesmo enquanto os legisladores republicanos se abstêm de tomar qualquer medida para conter a autoridade do presidente.