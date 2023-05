Restituição por Pix? Entenda como receber valores referentes ao Imposto de Renda

Um dos melhores cenários em relação ao Imposto de Renda é receber restituição, em vez de ter saldo a pagar. E o recebimento tem sido facilitado pela Receita Federal nos últimos anos, após a inclusão do Pix como forma de depósito ao contribuinte.

Sim, o Pix é uma forma válida para se receber a restituição. E tem mais: ele é considerado um “fura-fila” oficial para o IR de 2023, já que é um critério para prioridade - o que faz com que, caso exista valor a receber, ela seja depositado em um lote mais cedo. Sempre respeitando, claro, as prioridades legais.

Vale lembrar que apenas o CPF do titular é aceito pela Receita como chave Pix. Conforme consta no site do governo federal: “chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não servem neste caso.”

O pagamento para os 3,8 milhões de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

Continua após a publicidade

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023