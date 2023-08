Restrição de acesso aos serviços digitais deve ser evitada

A digitalização e as novas tecnologias estão trazendo agilidade e facilidade nas relações entre o poder público e a população, além de acesso a diversos produtos financeiros. No entanto, ainda enfrentam entraves burocráticos que limitam a autonomia e a adesão de parte da população, especialmente do público com mais de 60 anos. “A restrição de acesso de qualquer público a qualquer tipo de canal tem que ser evitada ao máximo, a não ser em situações de altíssimo risco”. A avaliação é do assessor da Secretaria de Governo Digital, Ciro Avelino, que participou, na semana passada, de evento realizado pelo Estadão Blue Studio e patrocinado pelo Itaú Unibanco, para debater os avanços digitais na gestão pública e no sistema financeiro e os entraves que ainda existem para que todos possam se beneficiar. “Tem pessoas com mais de 60 anos que têm facilidade ao acesso digital e têm, principalmente, funcionalidades e serviços que estão muito adequados a esse público”, afirma.

Debate realizado no estúdio da 'TV Estadão', em São Paulo, abordou os avanços digitais no sistema financeiro Foto: Fernando Teixeira/Estadão

Rafael Baldi, diretor-adjunto de Produtos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), comentou que hoje tem mais de 32 projetos de lei tramitando nas assembleias legislativas, que visam restringir o acesso dessa população ao crédito virtual. “Acaba restringindo o uso desses serviços de forma virtual ao mesmo tempo que obriga essas pessoas com dificuldade de locomoção a ter que se locomover para contratar esse serviço”, comenta Baldi. Edgard Usuy, secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina, também participou do debate e ressaltou que seu Estado é relativamente pequeno, mas tem uma população ficando envelhecida, “É uma tendência mundial, e já passamos de 1,2 milhão de pessoas acima de 60 anos. O Estado se preocupa em adequar serviços para que sejam fáceis na experiência do usuário”, afirmou.

Importante destacar que o Desenrola Brasil, programa para renegociação de dívidas, prevê duas faixas de valores e uma delas terá contratação específica pela plataforma digital. No entanto, em algumas localidades pode acontecer de pessoas com mais de 60 anos não conseguirem ter acesso ao programa, que é totalmente digital, pela necessidade imposta de assinatura física. “A perspectiva da transformação digital não é da restrição de canal, mas principalmente para complementariedade de canal. Nesse caso específico do Desenrola, os dados mostram que boa parte do público consegue fazer atendimento pelos canais digitais”, comentou Avelino. “A máxima é acompanhar a experiência dos usuários em cada canal, seja no físico, seja no digital”, considera ao reforçar que a proposta é de complementação dos canais. “O Desenrola vai ser feito por meio do gov.br e não vai ter uma perna de acesso física. Então, colocar isso dentro de uma legislação vai excluir essa população de um programa como o Desenrola”, destacou.

A justificativa para limitar o acesso de pessoas com mais de 60 anos aos canais digitais das instituições financeiras é de reduzir fraudes e garantir maior segurança aos usuários. No entanto, pesquisa realizada pela Febraban mostra que houve aumento na concessão de crédito para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por meio de canais digitais e, em contrapartida, uma redução nas reclamações. De acordo com o levantamento, o número de contratos de crédito consignado aumentou 60%, o total de queixas caiu 77% e as contestações julgadas procedentes caíram 83%.

Baldi lembrou ainda que o INSS mudou a forma de prova de vida, para manutenção do recebimento de benefício, do modo presencial para o virtual de forma segura, sem a necessidade de o aposentado sair de casa, utilizando tecnologias como biometria e reconhecimento facial.

No evento, Damião José Rodrigues da Rocha, diretor de Canais Digitais da Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão) de Minas Gerais, comentou sobre avanços digitais em seu Estado: “Apesar de a gente trabalhar muito a questão da transformação digital, muitos munícipes não tinham o sinal da telefonia celular. Foi criado um programa para levar telefonia para esses municípios. Este programa está acontecendo e trazendo impacto grande para as cidades. Estamos desde o começo no gov.br e a gente vê o quanto isso facilita hoje para o cidadão. Não podemos pensar na caixinha do estado, mas ter uma integração. Esse processo de amadurecimento de enxergar o Estado como um todo, com municípios e governo federal”.

Letramento digital

O assessor da Secretaria de Governo Digital, Ciro Avelino, considera importante ainda garantir o letramento digital a todos os públicos e em todas as regiões. “É fundamental que a gente garanta para além da disponibilização do serviço digital, ou acesso a serviço digital”, afirma ao dizer que precisa qualificar os serviços públicos para todos os cidadãos brasileiros.

São cerca de 30 milhões de excluídos digitais em todo o País. Neste sentido, o governo federal tem discutido formas de ter acesso mais facilitado para acesso planos de governo. Além disso, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) prevê cerca de R$ 28 bilhões de investimentos nos próximos anos para garantir a conectividade em todo o País. “O digital potencializa também o canal de atendimento físico, a gente precisa avançar no digital porque isso libera recursos e energia para pensar em um físico mais qualificado, para aqueles que têm tanta facilidade ou dificuldade ao acesso digital”, disse.

Redução de custos

Outro ponto importante de destacar é a redução de custos. De acordo com Avelino, o governo digital garante uma redução de custo de quase R$ 5 bilhões para a sociedade anualmente em mais 4,8 mil serviços disponíveis na gov.br, só no governo federal.

Divulgação Foto: Arte Estadão Blue Studio

Lei estadual limita acesso, mas tendência é de ampliação

Na Paraíba, uma lei de 2021 exige a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito. O argumento para a implementação da norma é de prevenir contra golpes, o que especialistas consideram que não se justifica, porque a segurança bancária está entre as prioridades das instituições financeiras. Procurada pela reportagem para comentar a lei, a assessoria de imprensa do governo da Paraíba não respondeu.

A estimativa, segundo Rafael Baldi, diretor-adjunto de Produtos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), é que os investimentos do sistema bancário em mecanismos contra fraudes superam o montante de R$ 10 bilhões.

Além disso, o Banco Central publicou uma resolução em maio deste ano que estabelece requisitos para compartilhamento de informações sobre fraudadores entre os bancos. “Vai ser uma forma comum de jogar num repositório central qual a fraude foi aplicada e, o mais detalhado possível, da­dos dos fraudadores para permi­tir que sejam compartilhados e acelerar o processo de diminuição de golpes”, considera Baldi.

Se por um lado alguns estados limitam o acesso de pessoas com 60 anos ou mais a serviços bancários por meios digitais, outros veem na tecnologia uma aliada para garantir a comunicação mais efetiva do Poder Público com a população.

Santa Catarina, por exemplo, disponibiliza aos moradores mais de 460 serviços digitais e avança para garantir que os cidadãos tenham o Estado na palma da mão. Edgard Usuy, secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina, afirma que o objetivo da gestão pública hoje deve ser facilitar e reconectar a política e o mundo público ao cidadão. “Temos que fazer com que seja um ambiente fácil, simples, padrão para que a curva de aprendizado de uso de uma página seja a mesma para todas as páginas”, diz Usuy.

Damião José Rodrigues da Rocha, diretor de Canais Digitais da Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão) de Minas Gerais, avalia que as plataformas digitais vêm para transformar a relação do governo com o cidadão. O aplicativo mineiro conta com mais de 100 serviços digitais, com a expectativa de ampliação para mais funcionalidades. “Aplicativo tem que ser intuitivo e fácil para atrair o pú­blico. Para que ele possa acessar os serviços”, afirma.