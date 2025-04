Retaliação da China amplia chances de recessão global e torna acordo improvável, dizem analistas

O economista-chefe da G5 Partners, Luis Otávio Leal, avalia que a resposta da China não é uma boa notícia, mas não piora a situação brasileira. “O dia deve ser ruim no mercado, com manutenção da aversão a risco. Ontem (quinta-feira, 3), enquanto a maior parte das bolsas estava caindo, o Brasil estava no zero a zero”, observa. “O Brasil está sendo visto como um vencedor, porque ficamos com o piso das tarifas e a importância do comércio exterior com outros países é menor”, ressalta.

Leal destaca que a economia brasileira é pouco dependente das exportações, com cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País correspondendo às exportações. “Digamos que o impacto (da retaliação chinesa) seria marginal. Grande parte da nossa balança comercial é composta por produtos agrícolas e as pessoas terão que continuar comendo”, afirma o economista, que também avalia que o impacto seria positivo na inflação brasileira, com viés de baixa com a queda expressiva do preço das commodities ao redor do mundo.

Segundo o economista, a tendência para o câmbio é de dólar mais fraco no mundo, uma vez que o movimento tarifário proposto pelo presidente americano, Donald Trump, enfraqueceu a moeda nos últimos dias.