O debate deve decidir se a vitória dos aposentados pode ser anulada e o caso enviado de volta ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em dezembro de 2022, a maioria dos ministros entendeu que os aposentados têm o direito de optar pela aplicação da regra mais benéfica no cálculo da aposentadoria, permitindo que aqueles que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Até então, só eram contabilizadas as contribuições a partir de 1994, momento de estabilização do real.

O INSS alega perdas bilionárias com a revisão das aposentadorias. Desde julho do ano passado, os processos de segurados que pedem a revisão da vida estão interrompidos. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele assinalou que a suspensão valerá até o fim do julgamento do recurso.