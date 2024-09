Comparar sua carreira com que outros mostram nas redes é um veneno que te derruba; veja como evitar

Você já se pegou rolando seu feed nas redes sociais, admirando as conquistas profissionais, viagens interessantes e vidas aparentemente perfeitas dos outros — e logo em seguida se sentindo inadequado e desmotivado? Se sim, você caiu na armadilha da comparação!

Esse é um hábito mental traiçoeiro, que sabota tanto sua autoestima como sua produtividade, carreira, até chegar ao ponto de minar sua felicidade. Contudo, apesar de o uso das redes sociais amplificar a questão, a comparação social não é um fenômeno recente. Ao longo da história, as pessoas sempre se mediram em relação aos outros. Afinal, para mensurar qualquer coisa, seja na ciência, nos esportes ou nos negócios, é necessário um referencial. Portanto, sem comparação, não teríamos como avaliar progresso, qualidade ou desempenho.

Evite comparações de sua carreira com as de outros para não ficar frustrado. Foto: tuaindeed - stock.adobe.com

Desde os antigos gregos, que mediam as capacidades físicas nas Olimpíadas, até métricas modernas de desempenho corporativo, a comparação serve como ferramenta essencial para a melhoria e inovação. Na Grécia Antiga, os cidadãos competiam em jogos atléticos e debates filosóficos para determinar sua posição na sociedade. Com o surgimento da classe média no século XVIII, a comparação se tornou mais sutil, mas não menos presente, com as pessoas julgando seu valor com base em posses materiais, educação e realizações profissionais.

Mas a era digital levou essa tendência ao ápice. Isso porque as mídias sociais nos bombardeiam constantemente com os destaques cuidadosamente curados das vidas alheias, criando uma visão distorcida da realidade. O que antes era limitado ao nosso círculo imediato de amigos e vizinhos agora se expandiu para uma audiência global.

A exposição constante às conquistas dos outros pode nos fazer sentir que estamos sempre ficando para trás, alimentando uma cultura de insatisfação crônica e busca incessante por validação externa.

E se eu lhe disser que essa comparação constante não só é inútil e insalubre, como também pode estar impedindo você de alcançar seu verdadeiro potencial?

Um estudo recente realizado na Universidade Pensilvânia aponta uma relação direta entre o tempo gasto nas redes sociais e o aumento dos sintomas depressivos, com a comparação social atuando como mecanismo principal.

E engana-se quem pensa que esta é uma insegurança que afeta apenas os cidadãos médios, que estão na luta para crescer em suas carreiras. Pelo contrário. Um artigo da Harvard Business Review revela que essa é uma dor que afeta acadêmicos das principais universidades da Ivy League, como Harvard e MIT, além de ganhadores do Prêmio Nobel.

Então, o que podemos fazer? Felizmente, existem estratégias eficazes para escapar da armadilha da comparação e cultivar uma mentalidade mais saudável e produtiva. Aqui estão seis dicas práticas para você começar a praticar:

Estabeleça metas pessoais significativas: concentre-se em objetivos que sejam importantes para você, não naqueles que impressionam os outros. Isso alinha suas ações com seus valores e sonhos. Algo que não dá para comparar, já que cada propósito é único.

concentre-se em objetivos que sejam importantes para você, não naqueles que impressionam os outros. Isso alinha suas ações com seus valores e sonhos. Algo que não dá para comparar, já que cada propósito é único. Limite o tempo nas redes sociais: defina limites conscientes para o uso de mídias sociais e use esse tempo extra para atividades que promovam bem-estar. Aplicativos ou recursos de monitoramento de uso ajudam nesse controle.

defina limites conscientes para o uso de mídias sociais e use esse tempo extra para atividades que promovam bem-estar. Aplicativos ou recursos de monitoramento de uso ajudam nesse controle. Cultive relações: priorize conexões reais e profundas com as pessoas, nos quais você pode ser você mesmo, em vez de interações superficiais online.

priorize conexões reais e profundas com as pessoas, nos quais você pode ser você mesmo, em vez de interações superficiais online. Celebre o sucesso dos outros: tente canalizar a inveja e transformá-la em uma forma de inspiração, reconhecendo que o sucesso alheio não diminui suas próprias possibilidades de realização.

tente canalizar a inveja e transformá-la em uma forma de inspiração, reconhecendo que o sucesso alheio não diminui suas próprias possibilidades de realização. Concentre-se no seu desenvolvimento: existe algo que você de fato acredita que precisa mudar? Então invista nisso! Mas tente se comparar apenas com versões anteriores de si mesmo, celebrando seu progresso e aprendendo com os desafios.

existe algo que você de fato acredita que precisa mudar? Então invista nisso! Mas tente se comparar apenas com versões anteriores de si mesmo, celebrando seu progresso e aprendendo com os desafios. Pratique a gratidão: reserve alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato em sua vida. Esta pode parecer uma dica de um guru espiritual, mas está cientificamente comprovado que gratidão e meditação ajudam a mudar o foco e promovem bem-estar!

Ao implementar essas estratégias, você começará a quebrar o ciclo vicioso da comparação e a construir uma base mais sólida de autoestima e satisfação pessoal. Lembre-se de que cada pessoa tem uma jornada única, com seus próprios desafios, oportunidades e ritmos de desenvolvimento.

Agora, talvez você esteja se perguntando: “Mas como saber se estou me desenvolvendo se eu não usar algum parâmetro de comparação?” Então saiba que a verdadeira medida do sucesso não está em nossa comparação e em relação aos outros, mas em como crescemos e evoluímos em relação a nós mesmos.