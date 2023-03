Risco de ‘apagão’ em compras do governo com nova lei se daria por ‘inércia’ de gestores, diz TCU

BRASÍLIA - O presidente do Tribunal de Contas (TCU), ministro Bruno Dantas, disse ao Estadão que, se houver risco de apagão nas compras governamentais com a entrada em vigor da nova lei de licitação, será fruto de impressionante “inércia” dos gestores públicos que não conduziram adequadamente seus procedimentos para a mudança na legislação.

A lei, sancionada em 2021, entra em vigor em 1º de abril, após um período de dois anos para que União, Estados e municípios se preparassem para o atendimento das exigências. “O que significa dizer que houve tempo razoável para a transição, ou seja, o prazo para adequação não se inicia agora em abril”, disse Dantas.

Para ele, a nova lei contribuirá no combate à corrupção e na atuação tempestiva dos órgãos executores e controladores para garantir o bom andamento dos contratos. “As fragilidades estarão mais expostas e acessíveis. Isso vale para obras, fornecimentos ou qualquer tipo de serviço”, afirmou.

Dantas disse que a regra de transição não teve por objetivo regular novos procedimentos a partir de abril, mas tão somente assegurar o término das contratações cujas fases preparatórias estão em andamento, aproveitando o esforço já empregado. Ele ponderou que quase todos os Estados e órgãos federais possuem regulamentos editados que podem servir de base e ponto de partida para as regras municipais, guardadas as devidas especificidades e necessidades.

Para os processos em andamento com base na legislação anterior, haverá nove meses para finalizar o procedimento licitatório, tempo considerado pelo TCU “bastante razoável”. Qualquer procedimento licitatório iniciado a partir de abril, necessariamente, deve seguir a nova lei de licitações em detrimento da lei revogada.

“As contratações não estarão desamparadas porque há uma lei que as rege. Ainda que as regulamentações necessárias não tenham sido editadas, o que pode ser objeto de apontamento pelos órgãos de controle, os gestores terão que realizar suas licitações e prover os serviços e fornecimentos necessários ao adequado funcionamento das atividades estatais”, disse.

A nova lei incorporou diversos mecanismos de governança há muito defendidos pelos órgãos de controle, como a gestão de riscos, controles internos, planejamento, valorização, qualificação dos agentes públicos envolvidos com as contratações, segregação de funções. Todos sob a responsabilidade da alta administração dos órgãos e entidades.

Para o TCU, a lei traz novidades que ampliam a transparência e as possibilidades para o exercício do controle social. É o caso do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), plataforma que oferecerá, de forma centralizada, os principais documentos administrativos relacionados às contratações de todo o setor público. A lei traz ainda a obrigatoriedade de criação de um sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, cujo acesso também deverá se dar pelo PNCP.