Risco de recessão está crescendo em muitas economias, diz FMI

A diretora-geral do Fundo Monetário internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reafirmou nesta sexta-feira, 14, durante as reuniões anuais do órgão, que o risco de recessão está crescendo em muitas economias. Segundo ela, o mundo está mais frágil e entrando em uma “zona perigosa”.

Kristalina Georgieva destacou que a alta da inflação foi causada principalmente pelas políticas aplicadas para controlar a pandemia e pela guerra na Ucrânia, e que a prioridade dos governos deve ser baixar o índice.

Segundo a diretora-geral do FMI, 28 países já demonstraram interesse em receber ajuda financeira do órgão.

Desde o começo da pandemia, o Fundo já forneceu cerca de US$ 260 bilhões em apoio financeiro a 93 países, segundo o órgão.

Kristalina Georgieva destacou que os empréstimos estão alinhados com o papel “anticíclico” do FMI e que uma das prioridades deverá ser combater a insegurança alimentar.