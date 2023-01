Presidente do BC foi presença solitária do governo Bolsonaro na posse de Lula

BRASÍLIA – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi uma presença solitária do governo Jair Bolsonaro na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

Campos Neto chegou sozinho ao Salão Nobre do Palácio do Planalto e foi embora sem esperar o início do discurso de Lula no Parlatório. Pela manhã, ele participou da posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O presidente do BC sentou nas últimas fileiras e praticamente não conversou com outros convidados da cerimônia.

Nomeado por Bolsonaro e muito próximo ao agora ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, Campos Neto na Presidência do BC até o final de 2024, mandato obtido com a aprovação de autonomia da instituição aprovado pelo Congresso.

Roberto Campos Neto foi nomeado por Bolsonaro e é próximo de Paulo Guedes Foto: Adriano Machado/Reuters

A equipe de servidores do Palácio do Planalto que trabalhou na posse já era nova e muitos deles eram funcionários que já trabalharam no governo Lula.