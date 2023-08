Roberto Colaninno, dono da fabricante da Vespa, morre aos 80 anos

Roberto Colaninno, presidente e CEO da Piaggio, fabricante das scooters Vespa, faleceu aos 80 anos, conforme informado no sábado, 19, por parentes. Ao longo de sua extensa carreira empresarial, Colaninno também esteve à frente de outras grandes empresas italianas, como Olivetti, Telecom Italia e Alitalia.

Morre aos 80 anos Roberto Colaninno, presidente da fabricante da Vespa Foto: REUTERS/ Alessandro Bianchi/File Photo

Considerado uma figura proeminente na economia e no mundo empresarial italiano, Colaninno iniciou sua carreira profissional em 1969, mas é principalmente lembrado por sua entrada inédita na Telecom em 1999, seu trabalho na Alitalia e o relançamento da Piaggio.

Após fundar a Sogefi em 1981, que sob sua liderança se tornou um dos principais grupos italianos no setor automotivo, em 1996 ele assumiu a direção da Olivetti, uma empresa que ele reestruturou no meio de uma crise séria, de acordo com fontes locais.

Três anos depois, ele lançou a maior oferta pública de compra até então na Itália, no valor total de mais de 60 bilhões de euros, para adquirir 51% da Telecom Italia, o que lhe conferiu notoriedade internacional. Ele permaneceu na gigante das telecomunicações até 2001 e, a partir de 2003, também assumiu o controle do Grupo Piaggio. Em 2008, ele se tornou um dos três sócios fundadores da Cai (Companhia Aérea Italiana), conhecidos como os “capitães corajosos”, depois de terem sido persuadidos a assumir a Alitalia e evitar uma fusão com a Air France.

Colaninno foi presidente e conselheiro da Alitalia, deixando o conselho de administração em 2017, quando se concentrou no relançamento do Grupo Piaggio. Seu falecimento foi confirmado pela Omniaholding, a holding de controle da família, e o funeral ocorrerá em sua cidade natal, Mântua (norte da Itália), de forma privada./EFE