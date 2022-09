Nível da campanha presidencial não deve melhorar até o segundo turno

Já não há mais esperança de que o nível da campanha presidencial ainda possa melhorar. Frustraram-se, mais uma vez, os que se deixaram levar pela fantasia de que, a esta altura, poderíamos estar presenciando amplo e proveitoso debate nacional sobre os graves desafios que o País tem pela frente. Não foi o que se viu. Nem o que se verá nos escassos 15 dias finais da campanha do primeiro turno.

O mais angustiante, para quem entrevê a real extensão das dificuldades de ordem fiscal que terão de ser enfrentadas em 2023, é o triste torneio de propostas irresponsáveis que vem sendo travado pelos dois candidatos.

Lula e Bolsonaro não melhoram o debate da campanha à Presidência no primeiro turno

O ensandecido vale-tudo que vem sendo promovido por Jair Bolsonaro, desde o calote dos precatórios, no final do ano passado, não parece ter fim. Tendo implantado um mal concebido programa de combate à pobreza, que transformou o Bolsa Família no dispendioso Auxílio Brasil de R$ 600, Bolsonaro agora se permite alardear a elevação do pagamento mensal a R$ 800 caso o beneficiário comprove ter conseguido emprego.

Já Lula da Silva, como se viu em sua longa entrevista a William Waack, na CNN Brasil, há poucos dias, continua aferrado à inaceitável narrativa negacionista sobre as razões do colossal descarrilamento da economia perpetrado por Dilma Rousseff. E preso a convicções insensatas sobre que medidas de política econômica se farão necessárias em 2023.

Alheio à precariedade do quadro fiscal que terá de ser enfrentado por quem vier a ser eleito presidente, Lula insiste em defender a adoção de amplo espectro de políticas expansionistas, com base no que supostamente teria tido um “sucesso extraordinário” nos governos petistas. De programas ousados de investimento público e reativação do Minha Casa Minha Vida à concessão mais agressiva de crédito pelos bancos oficiais. O ex-presidente continua convicto de que “não tem problema você ter dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio”.

Na reta final do primeiro turno, a aposta de Lula é no “voto útil” de eleitores de candidatos de terceira via, que lhe propiciariam o “tiquinho” que lhe falta para “liquidar a fatura” em 2 de outubro. Será lamentável se eleitores de centro se dispuserem a já lhe dar esse indefensável cheque em branco.

Lula precisa perceber que, se não se mover claramente para o centro, no eixo que de fato importa, que é o da condução da política econômica, se arriscará a perder a eleição.

É difícil que se disponha a fazer tal movimento antes do segundo turno.