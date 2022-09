Lula ainda tem dificuldade de fazer as autocríticas que deve ao País

As análises das entrevistas de Jair Bolsonaro e Lula da Silva no Jornal Nacional, na semana passada, foram marcadas por pouco apego ao que foi dito pelos entrevistados e muito destaque ao que, de fato, não foi dito.

É bem verdade que, no caso da entrevista de Bolsonaro, em 22/8, isso até fazia sentido. O que mereceu ser destacado foi o que não foi dito. O ponto alto foi o presidente não ter perdido as estribeiras. O resto foi o Bolsonaro de sempre, inarredável em seu discurso arrevesado sobre pandemia, meio ambiente e educação. E na absurda reiteração de que só acatará o resultado da disputa presidencial “se as eleições forem limpas”.

Candidatos incapazes de lidar com fatos que desabonam suas trajetórias políticas MICHAEL DANTAS / AFP) Foto: Michael Dantas/AFP

Já nas análises da entrevista de Lula, em 25/8, o destaque ao que não foi dito serviu para dar a falsa impressão do que, de fato, foi dito. Não faltou quem se apressasse a ver a entrevista como um divisor de águas, que teria demarcado o tão aguardado momento em que Lula, afinal, se disporia a fazer autocríticas quanto ao alastramento da corrupção nos governos petistas e ao descarrilamento da economia por Dilma Rousseff.

Lula, de início, rendeu-se ao óbvio: “Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram”. Mas o que se ouviu, em sua narrativa, foi uma sequência interminável de orações sem sujeito, em que a corrupção, disseminada como foi nos governos petistas, parecia ter sido um fenômeno de geração espontânea.

Não se ouviu qualquer reconhecimento, por sutil que fosse, do caráter sistêmico dos arranjos corruptos de grande porte, concebidos nos mais altos escalões de Brasília como esquemas de preservação e ampliação de poder, que atravessaram três mandatos e meio de governos petistas.

Quanto ao desempenho de Dilma no Planalto, Lula concedeu que houve equívocos. Mas, ao mesmo tempo, permitiu-se afirmar que sua sucessora “fez um primeiro mandato extraordinário”. O que bem mostra quão longe o ex-presidente finge estar de uma avaliação objetiva do que, de fato, ocorreu.

Continua após a publicidade

Tendo prestado homenagem tão falsa a Dilma, na entrevista da semana passada, Lula logo tentou se eximir de qualquer responsabilidade pelos desmandos da ex-presidente, escudando-se no ditado “rei morto, rei posto”. O que lhe faltou esclarecer foi por quem mesmo o rei foi posto. No caso, a rainha. É mais do que sabido que foi de Lula, e só dele, a calamitosa ideia de alçar Dilma Rousseff à Presidência da República.

Não há como ter ilusões. Lula jamais fará as autocríticas que deve ao País, seja sobre corrupção, seja sobre o descalabro do governo Dilma.