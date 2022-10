Lula deve ser mais explícito sobre programa econômico se quiser conquistar votos decisivos

Já a meio caminho do segundo turno da disputa presidencial, Lula da Silva continua a mostrar enorme dificuldade para se mover de forma inequívoca para o centro, no eixo que de fato importa, que é o da condução da política econômica.

Embalado por meses de folgada liderança nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente deixou-se levar pela fantasia de que, desta vez, poderia se permitir vencer a eleição presidencial sem nada adiantar sobre a política econômica que adotaria caso viesse a ser eleito. Com o tempo, a fantasia parece ter-se convertido em obstinação. Agarrado ao mantra de que seu desempenho ao longo de dois mandatos como presidente da República lhe dispensa de maiores explicações sobre isso, Lula recusa-se a admitir que sua ficha também lhe imputa o desastroso mandato e meio de Dilma Rousseff, de que o País não tem como se esquecer.

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República

É mais do que natural que, no que tange à política econômica, o eleitor se preocupe em saber qual Lula agora lhe fala: o do primeiro mandato, o da nova matriz econômica ou o que cometeu o duplo desatino de alçar Dilma à Presidência e depois reelegê-la.

Há boas razões para crer que, para conquistar os votos que lhe faltam para vencer a disputa presidencial, Lula terá de ser bem mais explícito sobre como mesmo pretende lidar com o intrincado quadro econômico que poderá ter de enfrentar em pouco mais de dois meses. Inclusive porque é mais do que sabido que não há no PT um mínimo de consenso sobre o que deveria ser feito.

O próprio Lula não esconde de ninguém a cizânia sobre a condução da política econômica que ainda hoje prevalece no partido. Basta ter em mente o argumento que brandiu na semana passada para rebater a ideia de nomear desde já quem encabeçaria sua equipe econômica. “É loucura alguém imaginar que você pode anunciar um time antes. Se tenho dez economistas aqui e indico um, vou conquistar um e perder nove.” (O Globo, 7/10)

Na esteira de uma campanha de segundo turno a cada dia mais renhida, a dianteira que Lula continua a ter nas pesquisas de intenção de voto pode se revelar ilusória. No primeiro turno, 13 milhões dos votos que supostamente lhe cabiam desapareceram nos desvãos da abstenção.

É bem provável que eleitores de centro venham a ser o fiel da balança da eleição presidencial. Em algum momento das próximas duas semanas, Lula terá de decidir se mais vale não “perder” nove de seus economistas ou conquistar votos decisivos que poderão lhe significar a diferença entre a derrota e a vitória.