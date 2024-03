Não há sinais de que tal esgarçamento possa ser contido. O governo não tem nem convicção nem vontade política para sustar e reverter a deterioração fiscal em curso. As dificuldades impostas pelas eleições municipais deverão ser só um trailer do que virá a seguir. Com o País cindido pela polarização, a disputa acirrada das eleições de 2026 está fadada a impor enorme pressão sobre as contas públicas.

Há quem possa ficar tentado a acreditar que, em algum momento, os alarmes de sempre acabarão soando e uma mudança do regime fiscal se tornará inevitável. Por ora, é melhor não contar com isso. Com base em episódios análogos de deterioração fiscal no passado, não faltará quem avente a possibilidade de que o alarme venha a ser deflagrado pelos efeitos desestabilizadores de uma brusca e acentuada desvalorização cambial. Mas, nas atuais circunstâncias, com as contas externas do País tão sólidas como estão, é pouco provável que esse tipo de alarme possa vir a soar.

Outra possibilidade, claro, seria um alarme deflagrado pelas dificuldades de rolagem da dívida pública, na esteira da apreensão com a insustentabilidade fiscal. O problema com esse segundo tipo de alarme é que os mercados têm se mostrado extremamente complacentes com endividamento público alto. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nas economias desenvolvidas e nas emergentes. Cobrarão caro, mas não deixarão de financiar a dívida.