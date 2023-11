Atoleiro argentino faz eleitores entregarem país a Milei e suas bandeiras libertárias

O desfecho da disputa presidencial argentina não deixa margem a dúvidas sobre a extensão da repulsa do País ao peronismo. Quase 56% do eleitorado entendeu que, tendo em conta a forma calamitosa com que Sergio Massa se saiu na condução da política econômica do atual governo, não fazia sentido alimentar qualquer expectativa de que o candidato peronista pudesse liderar o inadiável e hercúleo esforço de retirar a Argentina do pavoroso atoleiro em que foi metida.

Tamanha foi a repulsa ao peronismo, que o eleitorado preferiu bancar os riscos de entregar os destinos do País a Javier Milei, um outsider, sem experiência política relevante prévia, que, sob uma bandeira “liberal libertária”, tem vociferado um discurso antissistema extremado e apregoado a adoção de um mal alinhavado programa radical de política econômica.

É verdade que algumas das medidas defendidas por Milei são perfeitamente defensáveis. Não há como contestar a urgência de enfrentar o descalabro fiscal, reconstituir reservas internacionais, dar combate efetivo à alta inflação e desmantelar o extenso aparato de políticas peronistas distorsivas que vêm tolhendo exportações e mantendo preços cruciais em níveis artificiais, altamente subsidiados. Mas não há como defender, por exemplo, sua desatinada intenção de extinguir o Banco Central tão logo a economia seja dolarizada.

Como a maior parte das medidas que Milei pretende adotar deverá exigir aprovação do Congresso, o presidente eleito enfrenta agora o desafio de negociar uma ampliação substancial de seu apoio parlamentar para que tais medidas possam vir a ser viabilizadas.

Milei já iniciou discussões para a transição com o atual governo, comando pelo peronista Alberto Fernández Foto: María Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina vía AP

O que ainda não se sabe é se Milei terá a habilidade política requerida para enfrentar com sucesso a complexidade desse desafio. E se terá a lucidez requerida para perceber que boa parte da votação recorde que obteve adveio da aversão do eleitorado ao peronismo, e não do entusiasmo que suas ideias mais controvertidas possam ter despertado.

Seja como for, instalou-se um quadro delicado na Argentina, com alto potencial de desestabilização, que terá de ser acompanhado de perto pelo Brasil. Mas o desempenho de Brasília nessa área tem sido lamentável. É espantoso que o governo tenha se mostrado incapaz de se dar conta da extensão da repulsa do eleitorado argentino ao peronismo. E mais espantoso ainda que, por cego viés ideológico, tenha se permitido dar desajuizado apoio explícito a Sergio Massa, não obstante sua atuação catastrófica como ministro da Economia.