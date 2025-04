Opinião | Lula viu seu novo mandato como uma oportunidade para insistir em políticas caras ao PT

Sem pretender fazer aqui mais uma resenha dessa coletânea tão extensa, compartilho com os leitores reflexões que a leitura do livro me trouxe, ao propiciar uma percepção perturbadoramente nítida da extensão do retrocesso por que passou a condução da política econômica no País nos últimos anos.

Guardia foi uma figura exemplar na infindável batalha pela consolidação fiscal, que há mais de três décadas vem sendo travada no País. Teve especial destaque no governo Temer, como secretário-executivo do Ministério da Fazenda e, depois, como ministro da Fazenda. Coube-lhe, entre 2016 e 2018, a missão impossível de retomar o controle sobre as contas públicas e repor a economia nos trilhos, após o colossal descarrilamento perpetrado pelo governo Dilma Rousseff.

É difícil não contrapor o sucesso desse seu esforço – empreendido em tão pouco tempo, à frente de uma equipe de primeiríssima linha – com a improvisação inconsequente e eleitoreira que tem marcado a política econômica do atual governo.