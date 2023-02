Desastroso apagão do governo redundou em invasão e depredação das sedes dos Três Poderes

Não faltará quem alegue, como Billy Wilder, que “visão retrospectiva é sempre perfeita” (Hindsight is always twenty/twenty). Mas a verdade é que só não viu quem não quis. Já no final de 2022, saltava aos olhos o alto risco de uma baderna como a que redundou em invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro, em Brasília. É espantoso que o novo governo não tenha se preparado para impedir que um distúrbio dessa gravidade acabasse ocorrendo.

Já em 12 de dezembro, ficara claro que o desempenho das forças de segurança responsáveis pela manutenção da ordem na capital federal se mostrara completamente inadequado. Era óbvio que o esquema de segurança mantido pelo governo do Distrito Federal não era confiável.

Grupos de bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos Três Poderes Foto: Wilton Junior/Estadão

O novo governo teria de ter articulado esquema alternativo, dando prioridade à reestruturação, com a urgência cabível, do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela proteção da Presidência. Nem Lula da Silva nem o Partido dos Trabalhadores (PT) são propriamente neófitos. Era a quinta vez, em 20 anos, que um governo petista tomava posse em Brasília.

À medida que se alonga a interminável lista de omissões, negligências, inações e erros envolvidos, o próprio governo vem se dando conta das reais proporções da falha colossal em que se permitiu incorrer ao não se mobilizar com a eficácia requerida para impedir o tumulto que afinal se viu.

Há, contudo, quem prefira vislumbrar um copo meio cheio e se esforce para enxergar, nas cenas chocantes de depredação da Praça dos Três Poderes, um fator de fortalecimento do novo governo e de consolidação do compromisso das forças políticas do País com a democracia. Embora seja inegável que, num primeiro momento, isso tenha de fato ocorrido, não há como subestimar quão desastrosos ainda prometem ser os desdobramentos da barbárie.

O 8 de janeiro representou brutal retrocesso político. E deflagrou inoportuna exacerbação das piores contradições com que hoje o País se debate, ao prenunciar dificuldades redobradas no avanço do desarmamento de espíritos e da pacificação política.

Para o novo governo, a baderna trouxe um envenenamento ainda mais grave da relação do Planalto com os militares, que Jair Bolsonaro já deixara como deplorável legado. Mas trouxe, especialmente, desrespeito, insegurança e estreitamento de possibilidades. Deixou Lula abalado, mais avesso ao risco, de olhos vidrados nos índices de popularidade, aferrado a um discurso muito mais populista e ainda menos propenso a contrariar interesses e fazer escolhas que se impõem.