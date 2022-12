Lula opta por bancar os riscos de manter o endividamento público em forte ascensão

Lula da Silva terá 81 anos em 2026. E vem dando sinais de que quer fazer de seu terceiro mandato o gran finale da sua longa passagem pela Presidência da República. Um governo de sucesso estrondoso que possa deixar ao País um legado glorioso.

É bem verdade que, em certas áreas, como na política de proteção ambiental e no papel que o País poderá desempenhar no esforço internacional de contenção do aquecimento global, seu governo pode, sim, ter um sucesso retumbante. Da mesma forma, se souber refrear velhos cacoetes, não lhe será difícil conduzir uma política de relações exteriores incomparavelmente melhor que a do governo anterior. E há também outras áreas, como educação e ciência e tecnologia, relegadas a escandaloso descaso por Jair Bolsonaro, em que Lula terá muito espaço para reluzir.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito Foto: Evaristo Sá/AFP

Já no que tange à condução da política econômica, é fantasiosa a ideia de que os resultados possam vir a ser espetaculares. O grande desafio com que hoje se defronta o País é desatar o nó górdio de um quadro fiscal intrincado, marcado por rigidez de gastos, perda de controle do Poder Executivo sobre o Orçamento e pressões políticas colossais por expansão de dispêndio.

Embora os três níveis de governo extraiam mais de um terço do PIB em tributos e gastem cerca de 40%, muitas políticas públicas parecem padecer de insuficiência de recursos. O problema é que, já há muitos anos, os orçamentos da União e dos governos subnacionais vêm sendo pilhados pela voracidade de amplo leque de interesses especiais e corporativistas.

Sustar essa pilhagem e fazer com que os interesses da maioria prevaleçam não tem sido fácil. Mas não há outra saída para as dificuldades fiscais com que o País se depara. Os esforços de reforma que ainda se fazem necessários não lograrão resultados da noite para o dia. E, enquanto se desdobram e, aos poucos, tornam o quadro fiscal mais manejável, é fundamental assegurar que as contas públicas se manterão sustentáveis.

Mas Lula tem pressa. Só tem quatro anos pela frente. E dá mostras de não ter nem a disposição nem as convicções requeridas para persistir nesse plano de jogo. Nem mesmo nomeou seu ministro da Fazenda. O que lhe preocupa, por ora, é extrair do Congresso sinal verde para mais R$ 200 bilhões de gasto público a cada ano, a partir de 2023. É o que lhe bastaria para cumprir promessas de campanha e garantir a folga fiscal que abrilhantaria seu mandato.

Sua aposta é que, com sorte, mais dívida pública não fará diferença. É pouco crível que seja agraciado com tanta sorte.