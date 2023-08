Complexidade do cenário econômico e político permite duas percepções bem diferentes

Assim é se lhe parece. A complexidade do atual quadro econômico e político do País comporta duas percepções bem distintas da realidade dos fatos. O primeiro olhar, confiante, enxerga um governo mais pragmático, empenhado em manter um círculo econômico virtuoso que se afigura a cada dia mais promissor. O olhar alternativo é bem mais cético quanto ao pragmatismo do governo, ao percebê-lo ainda aferrado a um ideário econômico arcaico e enredado nas dificuldades de assegurar uma articulação funcional e estável com um Congresso fisiológico de centro-direita.

As constatações do olhar confiante são bem conhecidas. O governo vem conseguindo tramitar no Congresso um novo arcabouço fiscal que reduz o risco de cenários extremos de descontrole súbito das contas públicas. E, tendo sabido refrear sua irritação com o Banco Central, poderá colher, afinal, os benefícios de um relaxamento ordenado da política monetária, num quadro de inflação sob controle, com a economia em expansão.

O avanço da “pauta do País” no Congresso tem contribuído para reforçar a percepção de melhora de perspectivas na economia, como bem mostram as reavaliações de agências de classificação de risco. Embora a consolidação da articulação com Arthur Lira e o Centrão prometa ser trabalhosa, tudo indica que, em breve, o governo poderá contar com uma base de apoio bem mais funcional e confortável no Congresso.

Já o olhar cético parte da constatação de que, na contramão da consolidação fiscal que se esperava, o que o governo vislumbra é um amplo e ostensivo programa de expansão fiscal, bancado, em parte, por vultosos aumentos “a definir” de receita e, em grande parte, por um salto no endividamento público de mais de dez pontos porcentuais do PIB ao longo do atual mandato presidencial. Uma tremenda farra fiscal.

Governo ainda não tem bases estabelecidas para uma relação sólida com o Congresso Foto: Wilton Junior / Estadão

Em áreas que não foram blindadas pelo Congresso, a restauração de ideias equivocadas avança a olhos vistos, como bem ilustra o que agora vem ocorrendo na Petrobras.

O Planalto tem-se mostrado incapaz de estabelecer uma articulação estável e funcional com o Congresso. A cada dia mais irritado com o poder desmesurado da Câmara e o “parlamentarismo sem primeiro-ministro”, o governo continua tentando negociar com partidos e não com o “amontoado que eles chamam de Centrão”. Nada fácil.

É importante, no mínimo, sabermos mesclar esses dois olhares tão distintos, para nos protegermos de excessos de certeza sobre possíveis desdobramentos do complexo quadro econômico e político que hoje se vê no País.