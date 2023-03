Cumprimento do novo arcabouço implicará em elevação substancial do endividamento

O governo conseguiu, afinal, anunciar a proposta de novo arcabouço fiscal que encaminhará ao Congresso. As dificuldades envolvidas nas negociações da proposta deixaram clara a falta de convicção do Planalto quanto à ideia de ter de se submeter a uma regra de controle fiscal, que possa vir a tolher de forma relevante dispêndios do governo nos próximos anos.

Que o presidente não queria saber de regras fiscais já se sabia há muito tempo, bem antes de sua eleição. De início, Lula escudava-se no argumento de que não havia como lançar dúvidas sobre seu compromisso com uma gestão responsável das contas públicas.

Em seus dois mandatos presidenciais, mesmo tendo promovido forte expansão de gastos, mantivera superávits primários expressivos, ano após ano. “Teto de gastos é de responsabilidade do presidente da República. Sei o que é responsabilidade. Quem não sabe faz uma lei” (Valor, 25/5/2022). “Governo sério não precisa de teto de gastos” (Bloomberg, 25/5/2022).

Fernando Haddad e Simone Tebet durante anúncio de nova proposta de arcabouço fiscal Foto: Sergio Lima/AFP

Mais recentemente, contudo, seu discurso mudou. Lula deixou de brandir a ideia de que, para manter a dívida pública em trajetória sustentável, não teria nenhuma dificuldade para gerar os superávits fiscais que se fizessem necessários. Sua cruzada contra regras fiscais passou a ser feita em outras bases, bem mais primitivas. E, por isso mesmo, mais preocupantes.

Transcorridos já 90 dias de mandato, sobram razões para que o presidente se sinta desalentado com as perspectivas do seu governo. Tendo se permitido ganhar a eleição sem proferir uma palavra sequer sobre qual seria a política econômica de seu governo, Lula não concebe outro plano de jogo que não seja recorrer à expansão do gasto público, bancada por aumento de endividamento, para tentar fazer o País crescer.

Na tarde de quarta-feira, 29, noticiou-se, afinal, que o ministro Fernando Haddad obtivera a aprovação do presidente para a tão esperada proposta de um novo arcabouço fiscal, a ser submetida ao Congresso.

Caso o novo arcabouço entre em vigor, o cumprimento estrito das metas fiscais estabelecidas não impedirá, em absoluto, que o governo leve adiante seu programa de expansão de gasto público bancado por aumento da dívida como proporção do PIB.

Como, em todos os anos do atual mandato presidencial, o resultado primário ficará bem aquém do superávit requerido para manter constante a relação entre a dívida e o PIB, o cumprimento das regras do novo arcabouço fiscal implicará elevação substancial do endividamento público entre 2022 e 2026.