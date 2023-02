Ainda é cedo para entender com clareza a escalada de radicalização do discurso econômico do presidente Lula da Silva. Mas já é possível alinhar fatos que ajudam a fazer sentido ao que vem ocorrendo.

O plano de Lula sempre foi não ter plano. Já deixara isso mais do que claro em sua entrevista à revista Time, em março do ano passado: “Nós não discutimos política econômica antes de ganhar as eleições. Em primeiro lugar, você tem de ganhar as eleições”. E a verdade é que Lula venceu a disputa presidencial sem dizer uma só palavra sobre o que faria. Instalado no Planalto, continua sem ter plano e sem dar qualquer sinal de que terá.

Não ter plano era livrar-se do teto de gastos e conseguir passar batido pela cobrança que lhe faziam de compromisso com a sustentabilidade fiscal. E, montado na licença para gastar mais R$ 200 bilhões, extraída do Congresso no apagar das luzes do ano passado, levar o governo adiante como bem entendesse, num mandato destinado a ter um sucesso retumbante. “Vamos gastar o que for preciso gastar”, já anunciara há quase um ano (Folha, 17/3).

Passados 45 dias no cargo, Lula vem percebendo que novo governo não lhe será tão fácil, o que vem lhe causando indisfarçável irritação. Foto: Wilton Junior/Estadão

Mas, mal passados 45 dias no cargo, Lula vem percebendo que não lhe será tão fácil. E isso vem lhe causando indisfarçável irritação. Basta ter em conta a forma destrambelhada como reagiu ao Banco Central quando a instituição, agora autônoma, se declarou à espera de sinais convincentes de mudança na postura fiscal do governo.

O desgaste deixou o Planalto entregue ao negacionismo, pronto a se deixar convencer de que o nó górdio que, há anos e anos, vem sendo o desafio central da condução da política econômica no País não passa de miragem. Simplesmente não existe. A ideia de que o Brasil esteja às voltas com um quadro fiscal intrincado, marcado por absurda rigidez de gastos, pilhagem do Tesouro por interesses corporativistas, perda de controle do Executivo sobre o Orçamento e pressões políticas incontroláveis por expansão sem fim de dispêndio primário não passaria de uma narrativa falsa e malévola. Uma reles trama de mentiras urdida por uma conspiração de rentistas instalados no mercado financeiro, para justificar a manutenção de taxas de juros altas e impedir o crescimento da economia.

Não tendo problema fiscal maior a enfrentar, Lula teria sinal verde para desencadear novo ciclo de crescimento da economia com base em elevação substancial do endividamento público. Música para os ouvidos do PT.

É inacreditável que, a esta altura, Lula e o PT ainda estejam propensos a se encantar com autoenganos desse naipe. l