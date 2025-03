Opinião | Lula deixou passar o que talvez tenha sido sua última oportunidade de se deslocar para o centro

A nomeação de ninguém menos que Gleisi Hoffmann para o cargo de secretária de Relações Institucionais da Presidência da República não deixa margem a dúvidas quanto a isso. A deputada jamais escondeu sua resistência à política fiscal do governo, que chegou a classificar de “austericídio”. Caso sua nomeação tenha o significado que se teme, o governo se tornará ainda mais inconsequente do que já vem sendo. E deixará como legado um aumento da dívida como proporção do PIB ainda mais colossal do que já está fadado a deixar.

Mas não é só o agravamento do quadro fiscal que está em jogo. Na entrevista coletiva que concedeu em 30 de janeiro, o presidente Lula deixou claro que o governo já não tinha mais qualquer intenção de anunciar novas medidas de ajuste fiscal. O plano de jogo era “empurrar com a barriga” a precariedade do quadro fiscal até as eleições de outubro de 2026.

Duas semanas depois, contudo, o governo deu-se conta da extensão do desabamento da sua popularidade, e decidiu que era preciso bem mais do que só “empurrar com a barriga”. O nome do jogo passou a ser tentar restaurar a qualquer custo a popularidade perdida, recorrendo a amplo leque de medidas capazes de estimular a demanda agregada e impedir a desaceleração da economia, na contramão dos esforços de contenção do nível de atividade que vêm sendo feitos pelo Banco Central.