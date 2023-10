Tripla comemoração para o departamento de economia da PUC-Rio

Neste ano o Departamento de Economia da PUC-Rio vem tendo razões de sobra para comemorar: 60 anos de graduação, 45 anos de pós-graduação e pesquisa e 30 anos de doutorado. Não há espaço aqui para tudo isso. Atenho-me aos 45 anos de pós-graduação e pesquisa e aos bons serviços que o departamento vem prestando ao País.

Desde o início sabíamos que, numa universidade privada, teríamos de ser capazes de manter a excelência acadêmica que almejávamos com um corpo docente compacto, de alto nível.

Foi o que se conseguiu já nos anos 1980, quando uma pequena massa crítica de professores do departamento, em fértil e intensa colaboração, desenvolveu esforços decisivos de pesquisa sobre combate à alta inflação que abriram caminho para a concepção e a implementação do Plano Real. Sem nenhum exagero, tais esforços constituíram a linha de pesquisa de maior impacto econômico e social já desenvolvida numa universidade no Brasil.

O programa de pesquisa do Departamento de Economia jamais perdeu relevância, porque se manteve atrelado à temática da pesada e mutante agenda de política econômica e de reformas que o País teve de enfrentar desde a redemocratização.

De 490 mestrandos na PUC-Rio, 233 foram aceitos em programas de doutorado no exterior Foto: olilynch / Pixabay

Em ambiente tão fértil de pesquisa, os programas de pós-graduação do departamento logo conquistaram inabalável prestígio e excelente imagem no exterior. Desde 1981, 490 alunos concluíram o mestrado. E nada menos que 223 deles foram aceitos em programas de doutorado nos EUA e na Europa, quase sempre em universidades de primeiríssima linha. Some-se a isso 91 egressos do nosso próprio programa de doutorado e se tem boa parte do quem é quem em economia hoje no País.

Manter um corpo docente de alto nível sempre foi um trabalho de Sísifo, que vem exigindo mobilização permanente com contratação criteriosa de novos professores para reposição das perdas. Para assegurar condições que viabilizem a retenção de um corpo docente de ponta, temos contado com recursos provenientes de doações, advindas, em grande medida, da generosidade de nossos ex-alunos.

O Departamento de Economia da PUC-Rio vem cumprindo papel crucial como “escola de governo”. Nos últimos 40 anos, 22 ex-alunos e ex-professores do departamento fizeram parte da diretoria do Banco Central (três ainda fazem), sete deles como presidente da instituição. Dez integraram a diretoria do BNDES, quatro deles como presidente do banco. Três presidiram o IBGE.

Não é pouco. O mínimo que se pode dizer é que o Departamento de Economia da PUC-Rio fez – e continua a fazer – grande diferença para o País.