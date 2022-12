Lula não tem nada a dizer sobre como quer manter contas públicas sob controle, e isso é preocupante

O País continua imerso na mais completa incerteza sobre que governo terá a partir de 1.º de janeiro. Ainda não tem a menor ideia de quem serão os responsáveis pela condução da política econômica.

É bem verdade que, desta vez, Lula da Silva conseguiu ganhar a eleição sem anunciar nem mesmo um simulacro de plano de governo para a área econômica. Tamanho era o dissenso dentro do PT sobre o que deveria ser feito, que não ter plano passou a ser crucial para manter a coesão no partido. Nunca é demais lembrar que já em maio, em entrevista à revista Time, Lula deixara claro que seu plano era não ter plano. “Nós não discutimos política econômica antes de ganhar as eleições. Em primeiro lugar, você tem de ganhar as eleições.”

Leia também Escalado por Lula, Haddad tem teste em almoço com banqueiros como nome forte para assumir Fazenda

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para o terceiro mandato Foto: Carlos Costa/AFP

O que tem causado apreensão é que, eleito já há 26 dias, o novo presidente ainda não tenha absolutamente nada a dizer sobre como pretende manter as contas públicas sob controle ao longo dos próximos quatro anos. E que, sem ter sequer nomeado seu ministro da Fazenda, venha concentrando todos os seus esforços em frenética tentativa de extrair do Congresso, a toque de caixa, espaço fiscal para mais R$ 200 bilhões de gasto público a cada ano, a partir de 2023.

Há quem veja nisso clara evidência de falta de reflexão prévia no PT sobre a questão central de política econômica com que o novo governo teria de lidar. Pode até ser. Mas uma interpretação alternativa, com perfeita aderência aos fatos, é que, muito ao contrário, a questão tenha sido objeto de longa reflexão no PT. E que o novo governo já esteja firmemente decidido a não se deixar tolher, de nenhuma forma, seja pelo teto de gastos, seja por novas regras fiscais que têm sido aventadas para substituí-lo. Simples assim.

Basta ter em mente o que Lula vem declarando, com todas as letras, há meses. E começar a levá-lo a sério. “Vamos gastar o que for preciso gastar” (Folha, 17/3). “Teto de gastos é de responsabilidade do presidente da República. Sei o que é responsabilidade. Quem não sabe faz uma lei” (Valor, 25/5). “Governo sério não precisa de teto de gastos” (Bloomberg, 25/5).

Para tentar quebrar resistências do Congresso à PEC da Transição, o novo governo propõe, agora, que a emenda retire o teto da Constituição e determine que “nova regra fiscal” seja aprovada por lei complementar, em 2023. Como tal aprovação exigirá não mais que maioria absoluta, a aposta do novo governo é que conseguirá que a nova regra não lhe tolha a condução da política fiscal. Esse é o jogo. Falta convencer o Centrão.