O grupo industrial britânico Rolls-Royce, especializado em motores de aeronaves, anunciou nesta terça-feira, 17, que vai cortar entre 2 mil e 2,5 mil empregos em todo o mundo, para reduzir custos de produção.

A medida para eliminar estes cargos, equivalentes a até 6% da sua força de trabalho de 42 mil pessoas no mundo, enquadra-se na “próxima etapa de um plano de transformação plurianual”, escreveu a Rolls-Royce.

“Estamos construindo uma marca Rolls-Royce preparada para o futuro. Isso significa uma organização mais ágil e eficiente”, disse o CEO Tufan Erginbilgic, em comunicado.

O grupo já havia cortado significativamente sua força de trabalho, eliminando 9 mil empregos durante a pandemia, quando o setor de aviação estava paralisado.

O CEO da Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic. Foto: Rolls-Royce via Reuters

Erginbilgic, que foi um alto diretor da BP e que assumiu as rédeas da Rolls-Royce no início de 2023, tinha anunciado no início do ano um ambicioso plano de transformação que procurava dar prioridade aos investimentos “nas oportunidades mais rentáveis”.

Além dos motores para aeronaves, o grupo está se lançando simultaneamente em novos segmentos de atividade, como com o seu programa de desenvolvimento de reatores para pequenas centrais nucleares no Reino Unido. / AFP