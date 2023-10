‘Round 6’ levanta debate sobre a economia do ecossistema digital; leia artigo

A série coreana Round 6 está no centro de um debate mundial sobre o custeio da infraestrutura digital. Ela fez sucesso no mundo todo, mas em seu país de origem foi um caso à parte. Quando foi lançada pela Netflix em 2021, o tráfego de dados local se multiplicou por 26. A SK Broadband, que provê banda larga, foi à Justiça para obter compensações pelo custo extra. O litígio foi parar no Tribunal Superior de Seul, e o Parlamento coreano resolveu rever a Lei de Negócios de Telecomunicações.

O caso da Round 6 é emblemático. A disputa preocupa governos mundo afora. De um lado, estão os provedores de infraestrutura. Do outro, as empresas de distribuição de conteúdo, chamadas over the top (acima do topo, em tradução livre), ou apenas OTT. Nos Estados Unidos, o Congresso analisa o projeto de lei Fair Contributions Act (Lei das Contribuições Justas, literalmente), que prevê estudos sobre a criação de um fundo com dinheiro das OTT.

A União Europeia, que relaciona o custeio da infraestrutura com a inclusão e a acessibilidade digitais, inseriu a questão no programa Década Digital da Europa. Em fevereiro, o comissário do Mercado Interno do bloco, Thierry Berton, lançou uma consulta pública para que os europeus dissessem quem deve financiar a infraestrutura digital.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) introduziu o debate no Brasil com a Tomada de Subsídio 13/2023. A discussão centra-se no conceito de fair share, que, em português, equivale a “contribuição justa” e, na língua dos negócios, a discutir o repasse de parte dos custos de infraestrutura para as OTT.

As empresas de telecomunicações justificam que o streaming, as redes sociais e poucos serviços respondem por 70% do tráfego de dados da União Europeia. Do outro lado, a European VOD, coalizão das empresas de entretenimento digital do bloco, alega que os responsáveis pelo aumento do tráfego não são elas, mas os consumidores, que usam serviços de alta demanda de dados.

A disputa alcançou o terreno da segurança. A Justiça americana analisa o caso Gonzalez versus Google LLC, no qual a família de uma vítima dos ataques terroristas desferidos em Paris em 2015 responsabiliza a empresa por transmitir vídeos do Estado Islâmico. Na Europa, os novos Regulamento dos Serviços Digitais e Regulamento dos Mercados Digitais buscam soluções para esses problemas.

No Brasil, os reguladores estão de olho no princípio da neutralidade, que baseia as leis desde os primórdios da internet no País. Ele continua válido, mas os debates nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia serão levados em conta.

Alexandre Freire é conselheiro-diretor da Anatel e presidente do Centro de Altos Estudos em Telecomunicações. Ricardo Campos é advogado e professor na Goethe-Universität Frankfurt/Main