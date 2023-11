Uma empresa com sede na Holanda trabalha para transformar cabelo humano em tecidos e roupas. A Human Material Loop afirma que quer realizar “uma verdadeira revolução têxtil” a partir do uso de cabelo humano, que geralmente é descartado e vai para o lixo, como matéria-prima para roupas, substituindo outros materiais, como lã, algodão e fibras sintéticas, que teriam maior impacto ambiental.

“Estamos trabalhando na criação de uma cadeia global de fornecimento e de operações para transformar resíduos de cabelo em tecido”, diz a empresa, que afirma que o cabelo humano é um recurso que pode ser obtido localmente, além de ser 100% natural e “sem crueldade”.

A Human Material Loop afirma em seu site que a indústria da moda é a segunda maior poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera, utilizando milhares de produtos químicos, produzindo milhões de toneladas de fuligem e usando grandes quantidades de água doce no processo de produção das roupas. Além disso, a quantidade de roupas compradas atualmente aumenta cada vez mais, com poucas peças sendo reutilizadas e recicladas.

A empresa ainda diz que a produção de matérias-primas como o algodão e a lã, por exemplo, também tem grande impacto ambiental, e que as fibras sintéticas, utilizadas em 72% das roupas, não são biodegradáveis e podem levar até 200 anos para se decompor. Tudo isso enquanto milhões de quilogramas de cabelo humano acabam em aterros sanitários ou incineradores, onde podem emitir gases tóxicos e demoram muitos anos para começar a decompor.

Segundo a Human Material Loop, o cabelo humano é um material de alta durabilidade, sendo parecido com a lã - uma fibra proteica de queratina. A empresa afirma que desenvolveu uma tecnologia, ainda com patente pendente, para usar o cabelo humano em produtos de qualidade para a indústria têxtil. A empresa destaca que o cabelo humano que usa não tem DNA nuclear, já que é cortado ou quebrado e não contém o folículo capilar da base do cabelo, somente presente quando os fios são arrancados.

Fase de teste

De acordo com informações da rede americana CNN, a empresa já fez protótipos de casacos, suéteres e blazers de cabelo humano - e até mesmo uma jaqueta preenchida com cabelo para funcionar como isolante térmico, que foi testada em uma expedição para a Aconcágua, a mais alta montanha na Argentina. O veículo afirma que a Human Material Loop obtém o cabelo humano de salões de cabeleireiro na Holanda, na Bélgica e em Luxemburgo.

Human Material Loop já fez protótipos de casacos, suéteres e blazers de cabelo humano - e até mesmo uma jaqueta preenchida com cabelo para isolação térmica. Foto: Human Material Loop via humanmaterialloop.com

Não é possível comprar nenhum produto, já que eles ainda estão em desenvolvimento. Em seu site, a Human Material Loop afirma que está trabalhando para entregar os primeiros produtos ao mercado em 2023.

Para a empresa, o maior desafio para o uso do cabelo humano na produção das roupas ainda é a percepção do consumidor, que adora e cuida do cabelo quando ele está na própria cabeça, mas o acha repulsivo quando cai ou é arrancado.

“Nós sabemos que vestir cabelo humano em nossos corpos ainda não é algo para o qual a maioria das pessoas esteja preparada”, disse a cofundadora Zsofia Kollar à CNN - mas ela acrescentou que acredita que a ideia ainda pode crescer junto ao público.