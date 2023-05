Rumo à mobilidade sustentável

Líder do mercado automotivo no Brasil e na América do Sul, a Stellantis – dona de 14 marcas, incluindo no Brasil Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën e Abarth – está estruturando uma importante contribuição para ampliar a sustentabilidade do transporte nacional: a plataforma BIO-ELECTRO. O objetivo é impulsionar a produção de veículos híbridos flex, baseados na combinação de etanol e eletrificação.

“Investir nesta rota tecnológica é uma opção estratégica da empresa, com o intuito de promover a crescente descarbonização da mobilidade e valorizar as características positivas da matriz energética brasileira, em que se destacam os biocombustíveis e a energia elétrica gerada por meios renováveis”, explica João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul.

O etanol é um forte aliado na redução das emissões de CO2 no Brasil. Sua combinação com a eletrificação pode ser uma alternativa competitiva de transição para a difusão da eletrificação a preços acessíveis, já que a solução 100% elétrica – tendência dominante do setor automotivo mundial – ainda não tem a escala necessária e precisa ser aprimorada. “O etanol é uma vantagem do Brasil, porque está disponível em todos os postos de combustíveis do País”, lembra Medeiros.

A proposta da nova plataforma é agregar um grande conjunto de parcerias estratégicas que contribuam para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de motopropulsão e de descarbonização da mobilidade. Ao contribuir para nacionalizar soluções, tecnologia e produção, a iniciativa impulsionará uma onda setorial de reindustrialização.

A BIO-ELECTRO está apoiada em três pilares: Academy, Lab e Tech. O pilar Academy abrange informação, formação e recrutamento. Lab diz respeito à incubação de ideias e ao desenvolvimento do ecossistema. Já o pilar Tech agrupa a materialização de soluções, da inovação e da localização da produção. “Estamos na fase de desenvolvimento de tecnologias e definição de soluções. É um trabalho de gestão de uma rede de talentos”, descreve o executivo.

Mais detalhes serão compartilhados durante o painel “Soluções para a redução da pegada de carbono no setor automotivo”, do Summit Mobilidade Estadão, com início às 10h50 do dia 31 de maio. A conversa, mediada pelo jornalista Tião Oliveira, terá a participação de Medeiros e de Fabio Ferreira, diretor de Produto da Bosch, e transmissão pelas redes sociais do Estadão.