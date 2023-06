Bilionários: conheça o único entre os dez mais jovens do mundo que não é herdeiro

Aos 29 anos, o americano Ryan Breslow é um dos dez bilionários mais jovens do mundo, segundo o ranking da revista Forbes, com fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões). Ele é o único entre esses dez que a revista considera “self made”, expressão usada para descrever aqueles que alcançam sucesso por conta própria - ou seja, ele não ganhou ou herdou sua fortuna de seus pais, como ocorre com os outros nove integrantes da lista (veja quem são).

O bilionário Ryan Breslow. Foto: LinkedIn/Ryan Breslow

A fortuna de Ryan Breslow tem origem em sua startup de pagamentos, chamada Bolt. Ele largou os estudos na Universidade de Stanford em 2014 para focar na empresa, da qual ele é chairman atualmente. Hoje ele também administra a startup de bem-estar Love, fundada por ele em 2022.

A Forbes estima que hoje a Bolt vale cerca de US$ 5 bilhões, tendo atraído investidores como BlackRock, General Atlantic e SAP. Segundo a revista, Breslow raramente socializa, mas é fã de ioga, meditação e dança e implementou uma semana de trabalho de quatro dias para seus 700 funcionários.