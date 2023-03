Ryan Reynolds: operadora de rede móvel da qual ator é sócio é vendida por mais de US$ 1 bilhão

A operadora de rede móvel Mint Mobile, da qual o ator Ryan Reynolds é sócio, foi vendida na última quarta-feira, 15, para um dos maiores grupos de telecomunicação do mundo, a T-Mobile, por US$ 1,35 bilhão (R$ 6,8 bilhões).

O acordo envolve a aquisição da Ka’ena Corporation e suas subsidiárias, que incluem a Mint Mobile, Ultra Mobile e a Plum. De acordo com a companhia, que é a segunda maior provedora dos Estados Unidos, o pagamento será realizado em 39% em dinheiro e 61% em ações.

Mesmo com a venda, Reynolds, proprietário e porta-voz da Mint Mobile, “continuará em seu papel criativo”, informou a companhia. Segundo a Forbes, o ator canadense, que possui cerca de 25% de participação na Mint, ganhou aproximadamente US$ 337,5 milhões com o negócio.

A Mint Mobile é apenas uma das muitas empresas negociadas por Reynolds nos últimos anos. Em 2020, a empresa britânica Diageo adquiriu sua empresa de bebidas alcoólicas Aviation Gin por US$ 335 milhões adiantados e US$ 275 milhões adicionais, totalizando US$ 610 milhões.

O ator também dirige a produtora Maximum Effort. Em 2021, em parceria com o também ator Rob McIlhenney, comprou um clube de futebol na Inglaterra, o Wrexham AFC, por US$ 2,5 milhões.