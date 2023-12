Perfil do STF em temas econômicos desanima esquerda no caso Sabesp; leia análise

Não foi apenas o placar folgado de deputados pró-privatização da Sabesp, a empresa de saneamento de São Paulo, que desanimou a oposição ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quinta-feira, 7. O clima para questionar a desestatização no Supremo Tribunal Federal (STF) esfriou. Em parte, sim, porque o Palácio dos Bandeirantes conseguiu um quórum que seria suficiente para aprovar até uma Proposta de Emenda à Constituição estadual - e o principal argumento para levar o tema a Brasília, até o momento, é o de que o caso exigiria mudança constitucional e não poderia ser aprovado por mero projeto de lei.

Mas deputados de esquerda sabem que há um outro obstáculo no meio do caminho: o perfil do Supremo em temas econômicos.

Em 2019, o Tribunal formou maioria para decidir que o governo federal não pode vender estatais sem aval do Congresso e sem licitação, quando houver perda de controle acionário, mas pode vender as suas subsidiárias. A tese que liberou a venda das subsidiárias e flexibilizou as regras para privatizações atendia ao pleito do governo Bolsonaro.

Os ministros Ricardo Lewandowski (aposentado) e Edson Fachin ficaram isolados ao defender que era preciso aplicar as regras também nas subsidiárias. O advogado-geral da União à época era André Mendonça, hoje um dos 11 a votar no plenário do Supremo.

Plenário do Supremo Tribunal Federal

O STF voltou a decidir sobre privatização dois anos depois. Novamente por um placar de 9 a 2, o tribunal deu interpretação favorável às privatizações e decidiu que a lei que autoriza venda de estatais não precisa ser específica - ou seja, para cada empresa a ser vendida -, pode ser genérica.

Embora a discussão sobre a Sabesp se dê sobre bases jurídicas diferentes, os posicionamentos mostram que a maioria dos ministros indicou, em mais de uma ocasião, que prefere não interferir nas definições econômicas feita pelo Estado. “Entendo que esta questão do papel e limite da atuação econômica do Estado e decisões econômicas tomadas pelos gestores públicos estão numa esfera em que, com muita parcimônia, raramente uma Corte Constitucional deve interferir”, disse, na ocasião, o ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do STF.

“O STF não tem declarado inconstitucionais iniciativas de entes públicos voltados a conceder serviços, desde que seja demonstrada a justificativa - e sem entrar no mérito da justificativa. A maioria tem dado maior deferência às opções políticas em matéria de privatização”, afirma o advogado André Luiz Freire, sócio de Infraestrutura e Energia do Mattos Filho e professor da PUC-SP.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimenta o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso

Para um Tribunal que passou os últimos anos na mira de críticas pelas disputas com os outros Poderes, derrubar um projeto que foi apresentado à população durante campanha eleitoral que se consagrou nas urnas, de forma democrática, também teria um alto custo político.

A oposição argumenta, diante das câmeras, que seguirá com a estratégia de judicializar a mais recente vitória de Tarcísio de Freitas. Mas, nos bastidores, o Supremo “privatista” é motivo de queixa entre a esquerda, que admite que há pouca ou nenhuma perspectiva de reviravolta na privatização da Sabesp através da Corte.