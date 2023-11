Safra entra com recurso para adiar assembleia geral de credores da Americanas

São Paulo - O Banco Safra entrou com recurso na 4ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro para adiar a Assembleia Geral de Credores (AGC) da Americanas. A companhia havia convocado o evento em primeira chamada para o dia 19 de dezembro. De acordo com o documento obtido pelo Estadão/Broadcast, o banco questiona o fato de a AGC ter sido convocada sem a apresentação de documentos exigidos pela lei de recuperação judicial de empresas. Safra e Americanas foram consultados, mas não quiseram comentar.

O Safra pede que o rito seja preservado e que a assembleia ocorra somente após a Americanas ter apresentado a lista atualizada de credores e individualizada dos debenturistas e também as demonstrações financeiras de 2020. Segundo o banco, os documentos atualizados são necessários “para que se tenha o adequado acesso à informação e o conhecimento dos credores prejudicados, inclusive para fins de apuração de quóruns de votação na AGC, dado o risco de ineficácia e invalidação futuro de atos”.

Leia também

Ainda segundo o Safra, não há uma lista de credores atualizada para 19 de janeiro de 2023, como já decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio em recurso do próprio banco. O administrador judicial do processo preparou somente uma lista com a data de 12 de janeiro de 2023 e ignorou a data de 19 de janeiro.

O Safra alega ainda que a Americanas não apresentou todos os demonstrativos financeiros exigidos por lei para o ajuizamento da recuperação judicial, fazendo referência a ausência da reapresentação do balanço de 2020. A varejista divulgou na semana passada os balanços de 2021 e 2022, anuais. O banco diz que isso significa omitir dos credores o status de sua real saúde financeira antes da votação do plano de recuperação judicial.

Lojas Americanas estão em crise desde janeiro, quando rombo bilionário nas contas da empresa foi revelado Foto: Pedro Kirilos / Estadão Conteúdo

O Safra também faz referência a reservas ao conteúdo dos balanços apresentados pelo auditor independente contratado para validar os números apresentados pela Americanas.

Por fim, comenta que poderá impugnar “oportunamente e especificamente as cláusulas que entender ilegais” no plano de recuperação judicial, “bem como adotar todas e quaisquer medidas que entender cabíveis, fazendo o uso de seu exercício regular de direito”.

Continua após a publicidade

O Safra, que tem R$ 2,5 bilhões a receber da Americanas, é autor também de um recurso, que ainda não foi julgado, para que R$ 400 milhões de um aval pago em nome da varejista ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fique fora da recuperação judicial. A informação foi antecipada pelo Estadão/Broadcast, segundo duas fontes a par do assunto.