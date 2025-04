Um helicóptero turístico se partiu no ar e caiu de cabeça para baixo no rio Hudson em Nova York na quinta-feira, 10, matando todas as seis pessoas a bordo. Entre as vítimas estava Agustín Escobar, executivo da Siemens, sua esposa, Mercè Camprubí Montal, gerente global de comercialização na Siemens Energy, e seus três filhos, além do piloto.

PUBLICIDADE Escobar trabalhou na empresa de tecnologia Siemens por mais de 27 anos, ocupando diversos cargos na empresa. Atualmente, ele era CEO global de infraestrutura ferroviária na Siemens Mobility, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Ele começou sua trajetória na empresa em 1998, enquanto terminava a graduação de engenharia industrial (elétrica), de acordo com as informações em seu LinkedIn. Seu primeiro cargo na Siemens foi como head de vendas e gerenciamento de projetos de sistemas de automação de energia na Espanha. Depois de ocupar diferentes posições ao longo dos anos, assumiu como diretor pela primeira vez em 2010, quando comandou a área de estratégia corporativa e desenvolvimento de negócios internacionais para a América do Norte e a América Central, baseada em Nova York.

Desde aquele ano, Escobar assumiu diferentes posições como CEO na América Latina e na Europa. Entre o final de 2022 e 2024, ele foi inclusive CEO e presidente da Siemens Espanha. Em uma publicação sobre a nomeação, agradeceu à família: “minha fonte inesgotável de energia e felicidade, por seu apoio incondicional, amor... e paciência”.

Agustín Escobar, CEO na Siemens, morreu em acidente de helicóptero junto da sua esposa e três filhos Foto: Divulgação/Siemens

Escobar publicava regularmente sobre a importância da sustentabilidade no setor ferroviário e frequentemente viajava internacionalmente a trabalho, tendo visitado a Índia e o Reino Unido no último mês. Desde 2023, também atuava como vice-presidente da Câmara de Comércio Alemã na Espanha.

“Estamos profundamente consternados com o trágico acidente de helicóptero no qual Agustín Escobar e sua família perderam a vida. Nossas mais sinceras condolências a todos os seus entes queridos”, disse a Siemens em um comunicado na manhã de sexta-feira, 11.

Mercè Camprubí Montal trabalhava em Barcelona, na Espanha, para a empresa de tecnologia energética Siemens Energy havia cerca de sete anos, atuando como gerente global de comercialização e também como gerente de digitalização, segundo seu perfil no LinkedIn. Ela trabalhou, anteriormente, por 9 anos na Siemens.

“(Estou) consternado com o trágico acidente de helicóptero no rio Hudson, em Nova York, que tirou a vida de seis pessoas, cinco das quais eram membros de uma família de Barcelona”, escreveu no X o presidente regional da Catalunha, Salvador Illa - a família residia em Barcelona.

Outro representante regional informou que Agustín Escobar era natural de Puertollano, uma cidade no centro da Espanha. “Quero expressar minha dor pelo trágico acidente de helicóptero em Nova York que tirou a vida de Agustín Escobar e de sua família”, escreveu no X o presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Agustín é natural de Puertollano e, em 2023, foi nomeado Filho Predileto de Castilla-La Mancha.”/Com AP