Grupo Saint-Gobain inaugura fábrica de R$ 80 milhões em Goiás

O Grupo Saint-Gobain, responsável pela marca de construção civil Brasilit, inaugura uma nova fábrica no Brasil nesta terça-feira, 18. Localizada em Abadiânia (Goiás), a unidade recebeu investimento mais de R$ 80 milhões e vai ter capacidade de produção de até 100 mil toneladas de produtos de fibrocimento ao ano.

A nova fábrica tem como objetivo atender os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, segundo Javier Gimeno, CEO da Saint-Gobain na América Latina. O início da produção vai gerar cerca de 200 vagas diretas e indiretas.

Javier Gimeno, CEO da Saint-Gobain para a América Latina Foto: Jean Chiscano

Com a inauguração, a Brasilit passa a ter 7 fábricas e 2 centros de distribuição no Brasil. A empresa atua na produção de telhas de fibrocimento e fornece soluções de construção a seco de paredes, pisos e fachadas. No total, o Grupo Saint-Gobain possui 59 fábricas no País, 52 centros de distribuição e três mineradoras.

A unidade de Abadiânia foi concebida dentro modelo da indústria 4.0, com 100% dos operadores totalmente conectados e gestão feita de maneira virtual sem uso de papel. Conta também com reúso de água em todo o processo fabril, sem destinar resíduos para aterros sanitários e com reaproveitamento de rejeitos industriais.