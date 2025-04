O valor do salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518, um aumento de 7,5% sobre os R$ 1.412 de 2024, ou R$ 106 a mais.

O índice de reajuste de 7,5% foi obtido pela combinação da correção da inflação acumulada até novembro (4,84% pelo INPC) com o crescimento real do PIB (2,5%), conforme política definida pelo Congresso Nacional em 2023 e iniciada em 2024.

Valor do salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Cerca de 59 milhões pessoas que têm o rendimento ligado ao valor do salário mínimo, como empregados formais, trabalhadores domésticos, empregadores, trabalhadores por conta própria e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Impacto

O valor do salário mínimo tem impacto direto em despesas do governo federal. Veja algumas abaixo:

Pagamentos das pessoas aposentadas ou pensionistas, cerca de 19 milhões de pessoas;

Aqueles com direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), mais de 4,7 milhões;

Trabalhadores com carteira dispensados do serviço e que acionaram o seguro-desemprego;

Trabalhadores que têm direito ao abono salarial (PIS-Pasep).

A empresa Tendências Consultoria estima que a nova política de reajuste de salário mínimo vai gerar R$ 110 bilhões de economia dos gastos públicos até 2030, sendo que R$ 2 bilhões são previstos para este 2025. / COM AGÊNCIA BRASIL