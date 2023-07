O que são as salas de raiva, onde pessoas pagam para quebrar objetos e móveis?

SAN FRANCISCO — Três homens adultos contra uma impressora não era uma luta justa. Mas Armando Islas e seus amigos não se importavam. Os três se reuniram ao redor de uma impressora HP inutilizada, empunhando martelos gigantes e pisando nos restos de eletrônicos destruídos.

Islas e dois colegas de classe estavam celebrando o fim dos exames da faculdade de direito no Bay Area Smash Room, uma unidade no subsolo onde os clientes pagam US$120 (cerca de R$ 585) ou mais para quebrar coisas por 30 minutos. Destruir a impressora seria bom, eles disseram, como uma vingança pelas impressoras de baixa qualidade do campus que os atormentaram nos últimos seis semestres da faculdade.

Pessoas pagam para quebrar objetos e móveis em salas de destruição nos Estados Unidos Foto: Muhammad Hamed/Reuters

Esse tipo de raiva contra as máquinas deu origem a toda uma indústria. Em todo os Estados Unidos, os clientes podem reservar sessões em salas de destruição e pagar dezenas a centenas de dólares para quebrar pratos, móveis e, acima de tudo, impressoras.

O ritual, agora controverso, remonta pelo menos a 24 anos atrás, ao cultuado filme “Como Enlouquecer Seu Chefe”, de Mike Judge, no qual trabalhadores de escritório frustrados levam uma impressora a um campo e a destroem em pedaços com tacos de beisebol. Desde 2016, mais ou menos, salas de destruição têm proporcionado um espaço onde pessoas comuns podem viver suas fantasias de “Como Enlouquecer Seu Chefe”, e todos esses destroços são bons para o espírito, dizem os proprietários e os clientes.

Por que há pessoas odeiam tanto as impressoras a ponto de pagar dinheiro para destruí-las? Muitas razões, dizem eles. As impressoras travam, ficam sem tinta e confundem os estagiários, sem mencionar ofensas mais sérias, como seus componentes insubstituíveis e ciclos de vida curtos. (A HP, a maior fabricante de impressoras em termos de remessas, se recusou a comentar.)

Salas de raiva oferecem objetos para serem quebrados Foto: Muhammad Hamed/Reuters

Continua após a publicidade

A vingança é um motivo comum para os clientes das salas de destruição, diz Miguel Moises, que é dono e opera o Bay Area Smash Room no distrito financeiro de São Francisco. E quando os visitantes se esforçam para solicitar itens específicos para destruir, há uma grande chance de pedirem uma impressora, ele diz.

“Às vezes, nós recebemos festas corporativas e eles só querem computadores e impressoras”, disse Moises. “Eles enlouquecem. Nem mesmo reconhecem os itens que quebraram depois.”

Problemas

Mas há problemas nesse paraíso movido pela raiva. Os metais, gases e baterias presentes em dispositivos eletrônicos são prejudiciais para nossos corpos, dizem especialistas em meio ambiente. Agora, alguns governos locais estão proibindo as salas de destruição de quebrarem eletrônicos, deixando os proprietários dessas salas em busca de novos objetos que os clientes possam destruir.

Peter Wolf, dono da sala de destruição Rage Ground, em Los Angeles, teve que parar de oferecer impressoras completamente depois que seu governo local proibiu empresas como a dele de quebrá-las. Wolf fez uma transição e passou a oferecer mais pratos e móveis aos clientes, mas no começo foi difícil atrair clientes sem a promessa de tecnologia para destruir, ele disse.

“Todas essas salas de raiva são pequenas empresas individuais, então cabe a cada uma delas encontrar uma solução que funcione para elas em termos de conseguir inventário que não seja eletrônico por um preço que as pessoas queiram destruir e o quão criativas elas são em resolver esse problema”, disse Wolf. “Algumas conseguirão se adaptar, e outras fracassarão.”

Quando Wolf visitou uma sala concorrente e viu que eles ainda ofereciam eletrônicos, ele relatou a empresa ao corpo de bombeiros, contou.

Continua após a publicidade

“Como esta é uma investigação ativa e contínua, não podemos compartilhar informações adicionais relacionadas ao caso neste momento”, disse Fariba Khaledan, especialista supervisor de materiais perigosos no Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles.

O site do Departamento de Controle de Substâncias Tóxicas da Califórnia afirma que, embora as salas de raiva em si não sejam ilegais, quebrar “e-lixo”, incluindo impressoras, é proibido. O departamento investigará qualquer sala de raiva que destrua e-lixo e oferece um botão para os visitantes relatarem novas salas de raiva em sua área como uma preocupação ambiental.

O que está acontecendo em Los Angeles poderia ocorrer em outros lugares, disse Sarah Murray, responsável pelo programa estadual de reciclagem de eletrônicos de Wisconsin no Departamento de Recursos Naturais. O departamento tem visitado salas de raiva locais para ter uma ideia do que está sendo destruído e se há algum risco para os consumidores, disse ela.

Como lidamos com eletrônicos antigos ou com mau funcionamento afeta não apenas nossas comunidades, mas o mundo inteiro, disse Carlton Waterhouse, professor de direito da Howard University e diretor do Centro de Justiça Ambiental e Climática da escola de direito. Muitos dos nossos gadgets emitem produtos químicos perigosos quando são destruídos, e qualquer coisa com uma bateria de lítio-ferro está em risco de pegar fogo ou explodir. Pessoas que entram em contato com eletrônicos reciclados de forma inadequada - incluindo pessoas vulneráveis no exterior que procuram por peças reutilizáveis em aterros - correm o risco de sofrer efeitos adversos à saúde, disse Waterhouse.

Os operadores das salas de raiva podem mitigar esses riscos retirando as baterias e placas-mãe dos eletrônicos antecipadamente ou solicitando aos consumidores que evitem destruir as partes recicláveis de carros ou computadores.

Larry Franklin, co-proprietário da Lose It Rage Room em Woodbridge, Virginia, disse que sua empresa sempre remove as placas-mãe, baterias e outras partes perigosas dos eletrônicos antes de oferecê-los aos clientes. Ele não ouviu rumores de seu governo local regulamentando a destruição de impressoras, mas se isso acontecesse, ele tem confiança de que o negócio ainda seria viável, disse ele.

“Não importa muito, desde que eles tenham algo para destruir”, disse Franklin. “Eles querem gritar e chorar. Isso é basicamente o cerne da questão.”

Continua após a publicidade

Mas o problema maior, disse Waterhouse, é que as empresas de eletrônicos projetam produtos de propósito para quebrarem ou saírem de moda. Em seguida, esses produtos se acumulam em aterros sanitários, ou salas de raiva.

Precisamos de um novo modelo para reutilizar ou reformar nossas impressoras no final de sua vida útil, disse Waterhouse./ WP