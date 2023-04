Saldo em conta corrente obriga declaração de Imposto de Renda? Entenda

A declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nada mais é do que uma fotografia de momento da vida fiscal do contribuinte. Ou seja, no IR 2023, temos a situação de 2022, que é o ano-calendário ou ano-base. Para o saldo em conta corrente não é diferente, mas a fotografia é um pouco mais específica: refere-se ao último dia do ano - também conhecido como 31 de dezembro.

Mas vamos do início: o saldo em conta corrente obriga a prestação de contas ao Fisco? A resposta é um “sonoro” depende.

Isso porque ele pode ser enquadrado em um dos tópicos de obrigatoriedade: o de bens e direitos acima de R$ 300 mil. Se ele - sozinho ou somado a algum outro bem - totalizar mais do que este valor, será mandatória a entrega da declaração.

E, mesmo que o contribuinte não seja obrigado a prestar contas por este item, se precisar preencher a plataforma por qualquer outro motivo, vai ser necessária a inclusão do saldo em conta corrente, se o mesmo for superior a R$ 140.

Vale ressaltar que valores em conta corrente entram na ficha de Bens e Direitos, sob o grupo 06, código 01.

Fachada de prédio da Receita Federal, em SP Foto: Werther Santana/Estadão

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

