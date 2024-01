Salvador é a cidade que o brasileiro mais quer conhecer; veja os 5 destinos mais cobiçados

Um a cada três brasileiros planeja viajar a lazer durante alta temporada do verão, até março de 2024. O dado é do levantamento Tendências de Turismo, do Ministério do Turismo, divulgado nesta segunda-feira, 22.

PUBLICIDADE Segundo a pesquisa, 69% dos brasileiros fazem uma viagem a lazer por ano, sendo que 37% dos brasileiros optam por passear no verão. A maioria dos viajantes fica em média dez dias fora de casa, com um gasto médio de R$ 1,9 mil. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os Estados mais citados pelos entrevistados para realizar viagens de lazer nos próximos 12 meses. Quanto a hospedagem, 47% dos entrevistados que pretendem viajar neste ano deve ficar em casa de amigos e parentes, e 45%, em hotéis ou pousadas.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

O Elevador Lacerda, um dos principais cartões postais de Salvador, junto com o Farol da Barra, os bairros do Pelourinho e de Santo Antônio Além do Carmo, entre outros Foto: Raul Golineli / Divulgação

Destinos mais desejados

O levantamento também avaliou os locais que os brasileiros mais têm vontade de conhecer em algum momento. Lideraram a lista:

Salvador (BA)

(BA) Fernando de Noronha (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Lençóis Maranhenses (MA)

Florianópolis (SC)

Pelo levantamento, Rio, Lençóis Maranhenses e Florianópolis ficaram empatados em terceiro lugar.

O levantamento Tendências de Turismo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding. As entrevistas foram feitas entre 7 e 11 de dezembro de 2023. Ao todo, foram 2.029 entrevistas domiciliares com cidadãos a partir de 16 anos. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%.