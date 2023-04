Samsung apresenta o pior resultado trimestral dos últimos 14 anos

A Samsung Electronics da Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira, 27, uma queda de 86% no lucro líquido do primeiro trimestre, para 1,57 bilhões de wones (US$ 1,17 milhões), o seu pior resultado parcial em 14 anos.

O lucro operacional da empresa, um dos maiores produtores mundiais de smartphones e chips de memória, também caiu 95% em relação ao ano anterior.

Foto: JUNG YEON-JE / AFP

A empresa atribuiu este fato ao “abrandamento dos gastos dos consumidores globais num ambiente macroeconômico global incerto” e à queda da procura de chips de memória.

É o terceiro trimestre consecutivo em que a principal subsidiária do gigante conglomerado sul-coreano Samsung regista uma diminuição dos lucros. A divisão de chips registou uma perda de 4,58 biliões de won, a primeira perda operacional desde 2009, quando o mundo emergiu da crise financeira de 2008.

As ações da Samsung Electronics fecharam em alta de 0,78 por cento nesta quinta.

Os fabricantes coreanos de chips, liderados pela Samsung, registaram lucros recorde nos últimos anos, devido ao aumento dos preços dos aparelhos, mas o abrandamento econômico mundial afetou as vendas.

A procura aumentou durante a pandemia, uma vez que os consumidores compraram novos computadores e smartphones durante o confinamento, pelo que os fabricantes aumentaram a produção. Mas as encomendas diminuíram rapidamente quando as restrições relacionadas com a pandemia foram levantadas e enfraqueceram ainda mais com a inflação e o aumento das taxas de juro./AFP