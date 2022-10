São Paulo é a capital brasileira mais cara para comprar imóvel residencial; veja ranking completo

Continua após a publicidade

São Paulo é a capital com o maior preço médio de venda de imóveis residenciais em setembro de 2022, segundo o Índice FipeZAP+, divulgado nesta quinta-feira, 6. O valor médio foi de R$ 10.055/m², o segundo mais caro no ranking geral, atrás apenas de Balneário Camboriú (SC), onde o metro quadrado custa, em média, R$10.741.

Em terceiro lugar no ranking geral está o Rio de Janeiro, que cobra em média R$ 9.843 por metro quadrado. Depois de Itapema (SC), em quarto lugar, estão Vitória (ES) (R$ 9.794/m²) e Florianópolis (SC) (R$ 9.311/m²), em quinto e sexto lugar, respectivamente.

São Paulo é a capital com o maior preço médio de venda de imóveis, de R$ 10.055/m² Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O Índice FipeZAP+ de Venda Residencial, desenvolvido em parceria pela Fipe e pelo ZAP+, acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na Internet. A média ponderada de todas as cidades foi de R$ 8.214 o metro quadrado.

Confira o ranking completo do preço médio de venda de imóveis residenciais (por m²) em setembro

Balneário Camboriú (SC): R$ 10.741 São Paulo (SP): R$ 10.055 Rio de Janeiro (RJ): R$ 9.843 Itapema (SC): R$ 9.810 Vitória (ES): R$ 9.794 Florianópolis (SC): R$ 9.311 Itajaí (SC): R$ 8.988 Brasília (DF): R$ 8.780 Curitiba (PR): R$ 8.315 Barueri (SP): R$ 8.153 Belo Horizonte (MG): R$ 7.551 São Caetano do Sul (SP): R$ 7.244 Vila Velha (ES): R$ 7.173 Recife (PE): R$ 6.945 Maceió (AL): R$ 6.885 Niterói (RJ): R$ 6.769 Fortaleza (CE): R$ 6.724 Osasco (SP): R$ 6.576 Porto Alegre (RS): R$ 6.469 São José dos Campos (SP): R$ 6.413 Santo André (SP): R$ 6.231 Manaus (AM): R$ 5.917 Goiânia (GO): R$ 5.898 Santos (SP): R$ 5.805 Joinville (SC): R$ 5.793 São José (SC): R$ 5.769 Diadema (SP): R$ 5.767 Salvador (BA): R$ 5.685 Guarulhos (SP): R$ 5.619 Campinas (SP): R$ 5.615 Guarujá (SP): R$ 5.515 São Bernardo do Campo (SP): R$ 5.502 João Pessoa (PB): R$ 5.348 Blumenau (SC): R$ 5.233 Campo Grande (MS): R$ 4.950 Jaboatão dos Guararapes (PE): R$ 4.922 Praia Grande (SP): R$ 4.905 Canoas (RS): R$ 4.892 Caxias do Sul (RS): R$ 4.862 Santa Maria (RS): R$ 4.844 São José do Rio Preto (SP): R$ 4.459 Novo Hamburgo (RS): R$ 4.425 Ribeirão Preto (SP): R$ 4.314 Londrina (PR): R$ 4.297 São Leopoldo (RS): R$ 4.292 Contagem (MG): R$ 4.278 São José dos Pinhais (PR): R$ 4.212 São Vicente (SP): R$ 4.132 Pelotas (RS): R$ 4.058 Betim (MG): R$ 3.420

Variação

Em comparação com o mês anterior, os preços de venda de imóveis residenciais aumentaram 0,6% em setembro. O resultado ficou acima do índice Geral de Preços - Mercado, que apresentou deflação de 0,95%, e a do IPCA-15, a prévia da inflação ao consumidor, que teve recuo de 0,37%.

Entre as 50 cidades monitoradas pelo índice, 48 registraram alta nominal e real nos preços de venda, inclusive todas as 16 capitais incluídas no índice. Manaus (+2,08%); Goiânia (+1,30%); Maceió (+1,21%) e Belo Horizonte (+1,01%) foram as que apresentaram maior variação entre as capitais.

Variação do preço médio de venda de imóvel residencial nas capitais em setembro