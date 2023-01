Saque-aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro; saiba como receber

Os trabalhadores nascidos em janeiro que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar o dinheiro. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque, segundo a Caixa Econômica.

Saque-aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro Foto: Fábio Motta/Estadão

A liberação dos valores acontece sempre no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e fica disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente. Para os aniversariantes de janeiro, o prazo para movimentar a cota é 31 de março.

Da mesma forma, os trabalhadores nascidos em novembro que escolheram a modalidade no calendário do ano passado têm até o dia 31 de janeiro para fazer o saque.

Como aderir

Aqueles que quiserem aderir à modalidade devem informar a Caixa pelo aplicativo FGTS. Depois de preencher o CPF e a senha, o interessado deve clicar, na página inicial, no banner “Saque Aniversário do FGTS”.

Para receber o valor no mesmo ano, o trabalhador tem até o último dia do mês de seu aniversário para aderir à sistemática. Caso opte após esse prazo, o valor só ficará disponível no próximo ano.

O trabalhador pode desistir do saque-aniversário a qualquer momento. Porém, ao voltar para a modalidade tradicional, o saldo da conta do FGTS só poderá ser sacado após dois anos, mesmo em caso de demissão. Caso seja demitido, receberá apenas a multa de 40%.

O que é o saque-aniversário

Criado em 2019, o saque-aniversário do FGTS permite retirada de parte do saldo das contas do fundo no mês de nascimento do trabalhador. Ao optar pela modalidade, o trabalhador só recebe o pagamento da multa de 40% caso seja demitido sem justa causa, deixando de receber o valor completo.

As outras possibilidades de saque do FGTS, como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo saque-aniversário.