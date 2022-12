Saque-aniversário do FGTS: Nascidos em dezembro já podem retirar o valor

Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem fazer o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta quinta-feira, 1º.

O valor fica disponível por três meses desde o primeiro dia útil do mês de aniversário. Por isso, os nascidos em outubro e novembro também estão dentro do prazo para realizar o saque, caso tenham optado por ele.

O saque-aniversário do FGTS permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo no mês de aniversário. Porém, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória.

O valor do saque anual nessa modalidade é determinado pela aplicação de uma alíquota, que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos das contas do FGTS do trabalhador, além de uma parcela adicional. Para conferir as alíquotas, acesse o site da Caixa neste link.

Como solicitar

Para solicitar o saque-aniversário, o trabalhador deve realizar a opção pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa até o último dia do mês de seu aniversário para receber no mesmo ano. Caso o trabalhador que optou pela modalidade não retire o dinheiro no prazo, o valor voltará para as suas contas do FGTS.

Em caso de arrependimento, o trabalhador poderá retornar ao saque-rescisão, mas a migração só ocorrerá dois anos após a data da adesão ao saque-aniversário. Saiba mais sobre o saque-aniversário do FGTS neste link.