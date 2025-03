Os pagamentos do saque-aniversário do FGTS de março começam a ser pagos nesta quinta-feira, 13, e vão até segunda-feira, 17. Recebem nesse período os trabalhadores nascidos em março que optaram pela modalidade.

Os pagamentos do saque-aniversário geralmente são disponibilizados no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, mas a Caixa Econômica Federal informou que houve alteração da data para os nascidos em março. Não houve alteração para os demais meses. Cerca de 3,3 milhões de trabalhadores optantes pela modalidade são afetados, segundo a Caixa. Aqueles que foram impactados e que possuem telefone cadastrado no APP FGTS foram avisados por meio de SMS enviado pela Caixa, além do post nas redes sociais. Questionada pelo Estadão, a Caixa não informou o motivo da alteração do calendário. Após o pagamento, os valores ficam disponíveis por 60 dias.

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador saque parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. Nesse caso, se o trabalhador for demitido, não poderá sacar o valor integral da conta, mas apenas o valor da multa rescisória. Na sistemática padrão do FGTS, o saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

No entanto, o governo federal publicou no último dia 28 uma medida provisória (MP) que autoriza trabalhadores demitidos que optaram pela modalidade do saque-aniversário a sacar o saldo bloqueado. A medida contempla trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da MP. O dinheiro será pago em duas etapas: uma em março e outra em junho.

Como optar pelo saque-aniversário?

A adesão à modalidade do saque-aniversário, que é opcional, deve ser realizada por meio do aplicativo ou do site do FGTS. Por esses canais, o trabalhador deve cadastrar uma conta bancária para receber o valor. O valor estará disponível em conta 5 dias úteis após o pedido, se ocorrer no mês de aniversário, segundo a Caixa.

Por meio do aplicativo do FGTS também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada, informa a Caixa. Porém, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do trabalhador no FGTS. Depois, adiciona-se uma parcela adicional que depende do saldo disponível.

Veja as alíquotas e parcelas adicionais, a depender do valor do saldo nas contas do FGTS:

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 até R$1.000,00: 40%, parcela adicional de R$ 50,00

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30%, parcela adicional de R$ 150,00

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20%, parcela adicional de R$ 650,00

De R$ 10.000,01 até R$15.000,00: 15%, parcela adicional de R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: 10%, parcela adicional de R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900,00

Saque-aniversário do FGTS em março será disponibilizado entre os dias 13 e 17 Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

