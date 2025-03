A Caixa Econômica Federal informou que houve alteração da data de pagamento do Saque-Aniversário do FGTS para os nascidos em março. Excepcionalmente, o novo período de pagamento será entre os dias 13 e 17 de março. Não houve alteração para os demais meses.

PUBLICIDADE Cerca de 3,3 milhões de trabalhadores optantes pela modalidade são afetados, segundo a Caixa. Aqueles que foram impactados e que possuem telefone cadastrado no APP FGTS foram avisados por meio de SMS enviado pela Caixa, além do post nas redes sociais. Questionada pelo Estadão, a Caixa não informou o motivo da alteração do calendário. Os pagamentos geralmente são disponibilizados aos optantes pela modalidade no primeiro dia útil do seu mês de aniversário e ficam disponíveis por 60 dias. Originalmente, em março, o pagamento seria disponibilizado no dia 3, segunda-feira.

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador saque parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. Nesse caso, se o trabalhador for demitido, não poderá sacar o valor integral da conta, mas apenas o valor da multa rescisória. Na sistemática padrão do FGTS, o saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

Publicidade

No entanto, o governo federal publicou no último dia 28 uma medida provisória (MP) que autoriza trabalhadores demitidos que optaram pela modalidade do saque-aniversário a sacar o saldo bloqueado. A medida contempla trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da MP. O dinheiro será pago em duas etapas: uma em março e outra em junho. Saiba mais nesta reportagem.

Saque-aniversário do FGTS em março será disponibilizado entre os dias 13 e 17 Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS a partir de abril