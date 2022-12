Saque extraordinário do FGTS: prazo termina no dia 15

O prazo para realizar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) termina no dia 15 de dezembro. Caso o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até a data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

Todos os trabalhadores que possuem conta do FGTS com saldo disponível têm direito ao saque. O valor é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as contas do FGTS do trabalhador. O crédito foi realizado até junho deste ano em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa.

Saque extraordinário do FGTS pode ser feito até o dia 15 Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Caso o valor não tenha sido depositado automaticamente, é possível solicitar o saque no aplicativo FGTS no menu “Saque Extraordinário”. Depois, é preciso confirmar os dados cadastrais e clicar em “Solicitar Saque”. Se mesmo assim não for possível liberar o valor, é necessário procurar o banco para verificar eventual irregularidade.

Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo.

Segundo a Caixa, cerca de 12 milhões de trabalhadores não sacaram o crédito extraordinário do FGTS e ainda podem fazer o resgate, no total de cerca de R$ 8 bilhões.

Como movimentar o valor

O saque extraordinário do FGTS será creditado em Conta Poupança Social Digital de titularidade do trabalhador, que poderá ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível receber e transferir dinheiro, poupar, pagar boletos, receber pagamentos e transferências via Pix, além de realizar compras usando a maquininha com QR Code. Com o cartão de débito virtual, é possível fazer compras em aplicativo de entrega ou compras pela internet.