Saudi Aramco tem lucro recorde de US$ 161 bilhões em 2022

DUBAI - A petroleira Saudi Aramco registrou lucro de US$ 161 bilhões no ano de 2022, obtendo o maior resultado anual já registrado por uma empresa de capital aberto e atraindo críticas imediatas de ativistas. O valor representa avanço de 46,5% ante 2021, quando a companhia registrou resultado positivo de US$ 110 bilhões. Os ganhos vieram após o aumento dos preços de energia depois que a Rússia deu início à guerra contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, com sanções limitando a venda de petróleo e gás natural de Moscou nos mercados ocidentais.

Em 2020, a companhia havia lucrado US$ 49 bilhões, quando o mundo passava pelo pior momento da pandemia de covid-19, com interrupções de viagens e preços do petróleo brevemente negativos.

A Aramco registrou produção de petróleo de cerca de 11,5 milhões de barris por dia em 2022 e disse que espera atingir 13 milhões de barris por dia até 2027. Para aumentar essa produção, a empresa planeja gastar até US$ 55 bilhões este ano em projetos de capital.

A petrolífera tem expectativa de aumentar sua produção para aproveitar a demanda do mercado, à medida que a China faz a sua reabertura econômica devido às restrições levantadas no combate ao coronavírus. O retorno chinês pode levantar os bilhões necessários para pagar os planos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de desenvolver paisagens urbanas futuristas para afastar a Arábia Saudita do petróleo.

No entanto, esses planos surgem apesar das crescentes preocupações internacionais sobre a queima de combustíveis fósseis que aceleram as mudanças climáticas. Enquanto isso, os preços mais altos da energia já prejudicaram as relações entre Riad e Washington, além de aumentar a inflação em todo o mundo. “Dado que prevemos que o petróleo e o gás continuarão sendo essenciais no futuro previsível, os riscos de subinvestimento em nosso setor são reais - inclusive contribuindo para preços mais altos de energia”, disse o CEO e presidente da Saudi Aramco, Amin H. Nasser, em comunicado.

Tanques de armazenamento em planta da Saudi Aramco, na Arábia Saudita. Foto: Amr Nabil/AP Photo

Os resultados da Aramco, vistos como um termômetro para o mercado global de energia, espelham os enormes lucros vistos na gigante energética do Reino Unido, BP, na Exxon Mobil dos Estados Unidos, Shell e outras empresas do setor em 2022. Além de ser expressivamente superior ao seu próprio resultado anual anterior, o lucro também foi maior do que o registrado por empresas como Apple, Vodafone e da Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) dos EUA.

O petróleo Brent de referência agora é negociado em torno de US$ 82 o barril, embora os preços tenham atingido mais de US$ 120 o barril em junho. A Aramco, cujas fortunas dependem dos preços globais da energia, anunciou um lucro recorde de US$ 42,4 bilhões no terceiro trimestre de 2022 devido a esse pico de preço.

A Aramco também declarou um dividendo de US$ 19,5 bilhões para o quarto trimestre de 2022, que deve ser pago no primeiro trimestre deste ano. / ASSOCIATED PRESS