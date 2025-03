O segredo para ficar rico mais rápido pode ser morar em uma cidade pequena

A cidade de Nova York não é, afinal, a selva de concreto onde os sonhos se tornam realidade, de acordo com um novo estudo que analisou a questão da mobilidade econômica.

O local onde as crianças crescem desempenha um papel importante na determinação da velocidade com que elas podem subir a escada da riqueza nos EUA, segundo o estudo PNAS Nexus. Cidades menores, como Burleigh, Dakota do Norte, e Dubuque, Iowa, permitem níveis muito mais altos de mobilidade econômica ascendente em comparação com centros urbanos como Atlanta, Detroit ou Nova York.

Em cidades como Nova York, mobilidade integeracional pode ser menor que em cidades pequenas Foto: Michael Nagle/Bloomberg

PUBLICIDADE Esses resultados podem ser surpreendentes, já que as cidades maiores são conhecidas por serem potências econômicas repletas de oportunidades. Vários bilionários que construíram sua própria riqueza, incluindo Howard Schultz, Ralph Lauren e Larry Ellison, cresceram relativamente pobres em Nova York. Ao mesmo tempo, o crescimento urbano está ligado ao aumento da desigualdade de renda, à crescente segregação residencial e à intensificação dos efeitos da vizinhança sobre os resultados do desenvolvimento infantil, de acordo com o relatório - que analisou imagens de satélite e dados demográficos.

Publicidade

“De fato, muitas das regiões com as mais altas taxas de mobilidade ascendente tendem a estar em locais com altas taxas de emigração e baixos níveis de urbanização”, escreveram os nove professores e estudantes de pós-graduação autores do estudo. Embora eles admitam que possa parecer contraintuitivo o fato de os mercados de trabalho com altos salários apresentarem baixas taxas de mobilidade intergeracional, as condições de vida precoce, como morar em uma vizinhança segura e estimulante, são o que apoia o desenvolvimento infantil.

Embora no início do século XX a desigualdade de renda tendesse a ser menor em locais mais urbanos, houve uma mudança no final do século. O desenvolvimento urbano agora anda de mãos dadas com a desigualdade de renda e riqueza.

A ênfase das comunidades rurais na criação de contextos infantis mais favoráveis à aspiração e ao desenvolvimento de habilidades, como ir para a faculdade, pode ser uma das causas. Essas oportunidades em áreas densamente povoadas tendem a ser menos iguais e se intensificam em comunidades marginalizadas social e economicamente, que geralmente são segregadas em alguns bairros. “Ou seja, as estruturas de vizinhança das grandes cidades são mais polarizadas internamente, levando a uma maior desigualdade na mobilidade intergeracional”, diz o estudo.

O retorno ao escritório pode estar ampliando a desigualdade

Durante a pandemia, as famílias fugiram das grandes cidades em busca de um estilo de vida mais acessível e tranquilo.

Publicidade

Muitas pessoas com empregos remotos decidiram plantar suas raízes e ficar; no entanto, os recentes apelos das grandes empresas para o retorno ao escritório estão prejudicando seus novos estilos de vida.

Diante do dilema de perder o emprego ou voltar para a cidade, algumas famílias estão voltando para Nova York e São Francisco - mas, principalmente para as famílias de classes baixa e média, a mudança pode prejudicar a capacidade de mobilidade econômica de seus filhos.

“As crianças da zona rural de Iowa estarão mais bem posicionadas para aproveitar as novas oportunidades do que as crianças de Nova York”, disse à Bloomberg Dylan Connor, professor associado de ciências geográficas e planejamento urbano da Universidade Estadual do Arizona e principal autor do estudo.

Embora a pesquisa não conclua necessariamente que as crianças carentes de cidades pequenas logo estarão todas subindo a escada da riqueza, ela chama a atenção para o fato de que as áreas urbanas tendem a ser “forças divisórias” e que não conseguem “oferecer oportunidades iguais de mobilidade econômica”.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.