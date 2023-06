Processo seletivo para escritório de Bill Gates teve questões sexuais, diz jornal; empresa nega

Mulheres que buscaram emprego no escritório particular de Bill Gates relataram ser questionadas sobre o seu histórico sexual, uso de drogas no passado e outras perguntas sobre a vida pessoal. A denúncia foi publicada pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal, nesta quinta-feira, 29.

Segundo o jornal, durante entrevistas de emprego para trabalhar no Gates Ventures, o escritório do bilionário, mulheres já foram indagadas se tiveram casos extraconjugais, se tinham fotos íntimas em seus celulares, qual tipo de pornografia preferiam, se já haviam “dançado por dólares” ou, até mesmo, se possuía alguma infecção transmissível sexualmente, no caso específico de uma mulher. O jornal afirma que nenhum dos homens que deu seus relatos para a reportagem afirmou receber este tipo de pergunta.

Em 2020, Bill Gates foi afastado da diretoria da Microsoft, em uma investigação interna que o acusava de ter tido um relacionamento sexual com uma das funcionárias da empresa. Foto: REUTERS/Andreas Gebert

Ao WSJ, um porta-voz de Gates disse que o escritório não estava ciente de tais perguntas. “Esta linha de questionamento seria inaceitável e uma violação do acordo da Gates Ventures com o empreiteiro”, que deve cumprir as leis de triagem pré-contratação, disse ela. As entrevistas foram feitas pela Concentric Advisors, uma empresa de consultoria de segurança, que disse que seus protocolos estão “em conformidade com as leis aplicáveis”.

Da mesma forma, a porta-voz de Gates disse que a Gates Ventures segue “uma cuidadosa diligência ao contratar pessoal e que trabalha com empreiteiros para realizar exames pré-emprego padrão do setor para homens e mulheres”, conforme noticiou o WSJ.

“Nunca recebemos informações de nenhum fornecedor ou entrevistado em nossos mais de 15 anos de história de que perguntas inapropriadas foram feitas durante o processo de triagem”, disse ela em comunicado. “Podemos confirmar que, após uma análise abrangente de nossos registros, nenhuma oferta de emprego foi rescindida com base em informações dessa natureza”, diz a nota publicada pelo jornal.

O CEO da Concentric, a companhia responsável pelas entrevistas, afirmou que a empresa fornece verificações sobre o histórico dos candidatos para centenas de empresas, que o protocolo de entrevista é igual para homens e mulheres e que todas as perguntas feitas estão dentro da lei. Ele ainda disse que tais informações sobre a vida pessoal podem ser fornecidas voluntariamente por candidatos a empregos quando questionados sobre registros públicos.

A triagem de segurança envolve “avaliar a veracidade e vulnerabilidade de um candidato à chantagem, que muitas vezes começa com declarações voluntárias do candidato com perguntas de acompanhamento por entrevistadores da empresa”, disse o porta-voz. Nem todas as informações discutidas em uma triagem de segurança da Concentric são incluídas nos relatórios que ela fornece aos clientes, disse ele.

Os candidatos, entretanto, contestaram o argumento, dizendo que foram questionados sobre essas informações confidenciais. Eles ainda disseram que foram informados de que suas ofertas de emprego estavam condicionadas à aprovação nas avaliações.

Em 2020, Bill Gates foi investigado afastado da diretoria da Microsoft, em uma investigação interna que o acusava de ter tido um relacionamento sexual com uma das funcionárias da empresa. O relacionamento considerado inadequado pela Microsoft aconteceu nos anos 2000, quando Gates ainda era presidente executivo. Na época, o empresário já era casado com Melinda — a união foi oficializada em 1994. Uma investigação sobre o caso se iniciou no final de 2019 e Gates deixou a diretoria em março de 2020, antes de a ação ser concluída.